Steht Vorsatz im Raum? Unfall am Zentralplatz: Gegen Fahrer wird ermittelt Doris Schneider 18.03.2026, 14:00 Uhr

i Am Zentralplatz ist nicht mehr allzu viel zu sehen von dem Unfall am letzten Samstag im Februar. Da war ein Auto auf den Bürgersteig gerast. Doris Schneider

Die Versorgerkästen sind so weit wieder hergerichtet, aber wer Zeuge des Unfalls am Koblenzer Zentralplatz Ende Februar war, wird das möglicherweise nie vergessen. Dass niemandem etwas passiert ist, ist ein großes Glück. Die Polizei ermittelt noch.

Es war irrsinnig laut und dann herrschte Totenstille – so schildern Augen- und Ohrenzeugen des Unfalls am Samstag, 28. Februar, die Szenerie mitten in der Koblenzer City. An einem belebten Samstagnachmittag raste ein Auto in eine Straßenlaterne und mähte vor dem ehemaligen Sinn Leffers gegenüber vom Koblenzer Zentralplatz mehrere Versorgungskästen auf dem Bürgersteig um.







Artikel teilen

Artikel teilen