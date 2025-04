Unbekannter spricht Kinder in Mülheim-Kärlich an

In den sozialen Medien kursierten in den vergangenen Tagen vermehrt Gerüchte über einen Kinderansprecher in Mülheim-Kärlich. Unter anderem heißt es, ein Kind sei auf dem Weg nach Hause von einem Unbekannten verfolgt worden sein. Das Polizeipräsidium Koblenz bestätigt nun, dass es eine Anzeige über einen Jungen gab, der auf dem Heimweg von einem Autofahrer angesprochen worden sein soll. Auch ein Sportverein teilt auf Nachfrage unserer Zeitung mit, dass sie einen Hinweis an die Polizei weitergegeben haben, nachdem ein Kind sich an den Verein wandte.

Die Polizei Andernach und die Kriminalpolizei Koblenz haben die Ermittlungen aufgenommen. In dem konkreten Fall konnten jedoch laut einer Pressemitteilung keine weiteren Hinweise auf eine Gefahrenlage für Kinder festgestellt werden. Über Vorfälle in Urmitz, wie es in den sozialen Medien berichtet wurde, ist der Polizei jedoch nichts bekannt, wie Polizeisprecherin Verena Dörfer gegenüber unserer Zeitung anmerkt.

Polizei gibt Verhaltenstipps

Grundsätzlich bittet die Polizei bei einem entsprechenden Vorfall um unverzügliche Meldung bei der nächsten Polizeidienststelle, sagt zudem: „Gleichwohl möchten wir sensibilisieren, dass Meldungen darüber, dass Kinder von Fremden angesprochen wurden, sich heute sehr schnell verbreiten und natürlich beängstigend und beunruhigend auf die Eltern und Sorgeberechtigten wirken. Tatsache ist, dass es nur sehr selten zu Übergriffen kommt. Die Polizei geht jedoch jedem Hinweis nach.“

Kinder sollten grundsätzlich von ihren Eltern und Sorgeberechtigten also keineswegs verängstigt, jedoch sensibilisiert werden. Die Polizei rät, mit dem Kind über solche Situationen zu sprechen und Verhaltensregeln für den Schulweg sowie andere Wege, zum Beispiel zum Weg ins Training festzulegen. Es sollten klare Absprachen getroffen werden, mit wem das Kind mitfahren oder mitgehen darf und dass sie sich von fremden Personen und Autos fernhalten sollten. Des Weiteren sollten Kinder in einer Notsituation auf sich aufmerksam machen, sich bestenfalls nicht allein, sondern in Gruppen bewegen, und die Notrufnummer 110 kennen. Kinder sollen gelobt werden, wenn sie sich anvertrauen – ob das gegenüber der Eltern oder anderen Vertrauenspersonen ist. „Selbstsicherheit schützt Kinder“, heißt es vonseiten der Polizei.