B49-Baustelle in Lay Unbekannte werfen Warnbaken in die Mosel bei Lay Matthias Kolk

Erwin Siebenborn 26.01.2026, 14:06 Uhr

i Dort in die Mosel in Lay gehören die Warnbaken eigentlich nicht hin. Erwin Siebenborn

Warnbaken versperren derzeit die Einfahrt von der B49 in die Legiastraße in Lay. Offenbar ist jemand damit ziemlich unzufrieden. Die Absperrungen wurden jüngst in die Mosel verfrachtet.

War da jemand mit der Sperrung nicht einverstanden oder soll es nur ein doofer Scherz sein? Im Koblenzer Stadtteil Lay haben Unbekannte mehrere Warnbaken in die Mosel geworfen – oder besser gesagt zum Teil sogar im Fluss wieder aufgestellt. Eigentlich stehen die Absperrungen momentan in der Einfahrt der Legiastraße in Richtung Layer Untermark, die im Zuge der B49-Baustelle und der Ampelschaltung noch gesperrt ist.







