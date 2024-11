Halloweenstreich in Oberfell Unbekannte bewerfen Häuser mit Eiern 18.11.2024, 14:23 Uhr

i Nach Halloween haben nicht alle in Oberfell etwas zu lachen. dpa

Da hört der Spaß auf - zumindest für die Oberfeller Bürgermeisterin Sabine Meurer. Unbekannte Täter haben den Halloweenabend genutzt, um zwei Häuser in dem Moselort mit Eiern zu bewerfen. Meurer bittet: Wer etwas gesehen hat, soll sich melden.

„Hier hört der Spaß auf!“, so schreibt es Sabine Meurer in der jüngsten Mitteilung der Gemeinde Oberfell. Die Ortschefin schildert einen ärgerlichen Fall von Streichen, die sich am Halloweenabend in dem Moselort zugetragen haben. Demnach haben Unbekannte den schaurigen Abend wohl nicht nur dafür genutzt, Süßigkeiten an der Haustür zu fordern oder sich in gruseligen Kostümen einzukleiden, sondern Häuser mit Eiern zu bewerfen.

