Hasserfüllte Parolen Unbekannte bedrohen in Koblenz Sinti und Roma 12.11.2024, 11:45 Uhr

i Farbschmiererei Polizeipräsidium Koblenz

Diesmal machten sich Unbekannte an einem Supermarkt-Parkplatz in der Goldgrube zu schaffen: Eine beleidigende Schmiererei bedroht Sinti und Roma. Vertreter des Landesrates waren am Ort, die Polizei ermittelt, der Staatsschutz ist eingeschaltet.

Erneut haben Unbekannte in Koblenz den öffentlichen Raum mit hasserfüllten antiziganistischen Parolen vollgeschmiert. Diesmal traf es den Parkplatz des Netto-Supermarktes in der Goldgrube. „Ab in die Gaskammer mit allen Zigeunern“ ist dort in weißer Farbe auf dem Asphalt zu lesen gewesen, die Schmierereien wurden offenbar in der Nacht von Sonntag auf Montag angefertigt.

