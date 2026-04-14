Lösung für Koblenzer Gymnasium Umzug des Max-von-Laue: Die Spur führt in die Goldgrube Matthias Kolk 14.04.2026, 10:46 Uhr

i Zieht das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium übergangsweise in die Goldgrube? Die Pläne dafür sind fortgeschritten. Mirco Klein

Die Schulgemeinschaft des Max-von-Laue-Gymnasiums muss für einige Jahre aus ihrem Standort in der Koblenzer Südallee wegziehen. Ihr Weg könnte in den Stadtteil Goldgrube führen. Die Pläne der Stadt sind schon sehr konkret.

Wohin zieht das Koblenzer Max-von-Laue-Gymnasium, solange am Standort in der Südallee gebaut wird? Diese Frage beschäftigt die Stadtverwaltung schon seit Monaten. Jetzt werden die Pläne sehr konkret: Die Spur führt in die Goldgrube.Zwischen Bogenstraße und Gutenbergstraße neigt sich der Neubau der Kita Goldgrube langsam dem Ende.







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