Koblenzerin Leonie Deimann Umweltaktivistin will bei Miss Germany unter die Top 9 Martin Ingenhoven 07.10.2025, 06:30 Uhr

i Leonie Deimann aus Koblenz nimmt als Gründerin der Umweltorganisation Project Wings am Wettbewerb "Miss Germany 2025/2026" teil. Sie gilt damit als ein Vorbild für kluge, starke Frauen und ist aktuell unter den besten 45. Das Bild zeigt sie auf Sumatra in ihrem Recyclingdorf. Yannik Bündgen

Der einstige Schönheitswettbewerb Miss Germany legt mittlerweile den Fokus auf weibliche Vorbilder, die in der Gesellschaft etwas bewegen. In der aktuellen Runde dabei ist Leonie Deimann aus Koblenz, Gründerin der Umweltorganisation Project Wings.

Die Wahl zur Miss Germany – ist das nicht dieser leicht angestaubte, aus der Zeit gefallene Schönheitswettbewerb für Frauen im Badeanzug? Das oder ähnliche Vorurteile mögen der 27-jährigen Leonie Deimann durch den Kopf gegangen sein, als eine Freundin ihr ein Bewerbungsformular in die Hand drückte.







