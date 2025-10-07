Der einstige Schönheitswettbewerb Miss Germany legt mittlerweile den Fokus auf weibliche Vorbilder, die in der Gesellschaft etwas bewegen. In der aktuellen Runde dabei ist Leonie Deimann aus Koblenz, Gründerin der Umweltorganisation Project Wings.
Lesezeit 5 Minuten
Die Wahl zur Miss Germany – ist das nicht dieser leicht angestaubte, aus der Zeit gefallene Schönheitswettbewerb für Frauen im Badeanzug? Das oder ähnliche Vorurteile mögen der 27-jährigen Leonie Deimann durch den Kopf gegangen sein, als eine Freundin ihr ein Bewerbungsformular in die Hand drückte.