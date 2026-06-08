Die Krankenhäuser in Koblenz sind durch die Sperrung der Moselweißer Straße nicht mehr leicht zu finden, kritisiert eine Leserin. Und das ist nicht das einzige Problem, das die Baustelle mit sich bringt.
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Das Rauental kommt nicht so recht zur Ruhe – auch zwei Wochen nach den Sperrungen an der Kreuzung Moselweißer Straße/Behringstraße/Blücherstraße haben noch nicht alle Pendler, Anwohner oder andere Autofahrer ihre neuen Wege gefunden. Noch immer fahren viele in die Steinstraße hinein und irren entweder im Rauental umher oder biegen doch am Ende der Straße verbotenerweise links auf die Schlachthofstraße ab.