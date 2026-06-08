Kreiselbau verursacht Sperrung Umleitung in Koblenz: Sind Kliniken schlecht zu finden? Doris Schneider 08.06.2026, 17:00 Uhr

i Hinweisschilder zur Umleitung auf Höhe der Koblenzer Schlachthofstraße: Viele Autofahrer sind verunsichert. Die, die jeden Tag pendeln, haben ihre Wege gefunden, aber andere, die zum Beispiel zum Kemperhof oder Marienhof fahren möchten, suchen. Alexej Zepik

Die Krankenhäuser in Koblenz sind durch die Sperrung der Moselweißer Straße nicht mehr leicht zu finden, kritisiert eine Leserin. Und das ist nicht das einzige Problem, das die Baustelle mit sich bringt.

Das Rauental kommt nicht so recht zur Ruhe – auch zwei Wochen nach den Sperrungen an der Kreuzung Moselweißer Straße/Behringstraße/Blücherstraße haben noch nicht alle Pendler, Anwohner oder andere Autofahrer ihre neuen Wege gefunden. Noch immer fahren viele in die Steinstraße hinein und irren entweder im Rauental umher oder biegen doch am Ende der Straße verbotenerweise links auf die Schlachthofstraße ab.







Artikel teilen

Artikel teilen