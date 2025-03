„Sehr gut“ läuft es mit der Umleitung, sagt der Layer Ortsvorsteher Thomas Jost, „na ja, sagen wir gut.“ Und auch die meisten Menschen im Ort, die wir bei einem zufälligen Besuch im Koblenzer Stadtteil antreffen, stimmen dem mehr oder weniger zu. „Wir wissen ja, wofür wir die Baustelle in Kauf nehmen“, sagt ein Mann in der Nähe der Grundschule. „Wir freuen uns auf den Radweg.“ Auch wenn das bedeutet, dass nach jetzigem Plan bis Ende September die direkte Verbindung von Lay nach Koblenz gekappt ist. Die wichtigsten Infos:

1 Warum ist die Vollsperrung nötig? Auf rund 2,9 Kilometern wird die B49 zwischen Moselweiß und Lay inklusive eines eigenen Radwegs neu gebaut. Die neue Fahrbahn für Autos wird zur Bergseite hin versetzt. Dafür muss der Hang abgeschnitten und mit Betonwänden gestützt werden. Moselseitig werden auf 324 Metern sogenannte Kragarme errichtet, die in Richtung Fluss überstehen. Bis Ende September muss die Bundesstraße voll gesperrt werden. Die Baustelle selbst ist bis Sommer 2028 geplant und wird über einen langen Zeitraum auch nach der Vollsperrung noch mit einer Ampelregelung halbseitig gesperrt sein.

2 So läuft die Baustelle an: Schaut man von Moselweiß und Lay aus auf die Strecke, so sieht man: Die Straße ist schon teilweise abgefräst, große Lkw fahren in schnellen Abständen in die Baustelle hinein. „Die Baustelle ist gut angelaufen; in der ersten Woche konnten mit großem Personal- und Maschineneinsatz schon zahlreiche Arbeiten erledigt werden“, so Birgit Tegeder, Koordinatorin Baustellenkommunikation beim Landesbetrieb Mobilität. Die Rückbauarbeiten standen im Vordergrund: Die bergseitigen Stützkonstruktionen in Moselweiß und in Lay werden abgebaut, die Fahrbahn wird abgefräst, die Schutzeinrichtungen werden abgebaut. Erdarbeiten für die Baugruben der bergseitigen Stützkonstruktionen beginnen.

i Kein Durchkommen gibt es auch von der Moselweißer Seite her. Doris Schneider

3Welche Strecken kann man mit dem Auto fahren? Ausgeschildert ist in Lay die Umleitung Richtung Dieblich, über Kobern-Gondorf, Winningen, Güls und die Kurt-Schumacher-Brücke nach Moselweiß oder in die Innenstadt. Etwa 30 Kilometer sind das, je nachdem, wo man hinfährt. Statt bisher je nach Start und Ziel oft nur vier oder fünf.

Ganz optimal ist es noch nicht: „Wenn man zurückfährt, ist die Linksabbiegerampel Richtung Güls auf der Kurt-Schumacher-Brücke nicht gut geschaltet, da gibt es manchmal lange Rückstaus“, sagt Ortsvorsteher Thomas Jost, der hofft, dass da noch was zu ändern ist.

i Ausgeschildert ist die Umleitung über Dieblich, Kobern-Gondorf, Winningen und Güls. Aus bisher vier oder fünf Kilometern werden so schnell 30. Doris Schneider

Viele Layer fahren auch durchs Kondertal hoch Richtung Waldesch, dort auf die Hunsrückhöhenstraße nach Koblenz. Die Strecke ist rund 20 Kilometer lang und somit etwas kürzer als die Fahrt an der Mosel, aber kurvenreich und zum Teil schmal. Und: Zu Stoßzeiten ist es schwierig, auf die B327 zu kommen, da hier viele Pendler unterwegs sind. Viele Layer haben sich aber auch angewöhnt, in Dieblich auf die Autobahn und dann über die B9 nach Koblenz zu fahren. Das sind auch mehr als 30 Kilometer, geht unter Umständen aber schneller als die ausgeschilderten Umleitungen.

Die Umfrage im Ort zeigt an diesem Vormittag: Es ist nicht immer einfach, „aber wir wissen ja wofür, für den Radweg, und der ist wirklich nötig“, sagen viele. Eine Mutter, die ihr Kind von der Kita abholt, stöhnt leise: „Es ist schon hektisch“, sagt sie. Nicht jeden Mittag schafft sie es, pünktlich zu sein, „wir können zum Glück auf Hilfe der Großeltern zurückgreifen“. Ein Mann, der seine Frau von der Arbeit abholt, ist genervt. „Für einmal fahren konnte man früher fünf- oder sechsmal fahren.“

i Noch ist der Layer Bergweg gesperrt. Voraussichtlich Ende kommender Woche soll auch diese Umleitung möglich sein, als Einbahnregelung. Doris Schneider

4 Eine weitere Möglichkeit kommt voraussichtlich Ende kommender Woche hinzu: Die Layer hatten selbst darum gebeten, dass die Verbindung über den Remstecken, die sonst nur bei Hochwasser geöffnet ist, genutzt werden darf. Noch geht das nicht, weil die Arbeiten auf dem Weg zur Legiahalle noch nicht abgeschlossen sind – hier ist ein Fußgängerweg gebaut worden. Doch voraussichtlich ab Freitag, 26. März, ist die Verbindung offen. Allerdings nur jeweils in einer Richtung, erklärt Thomas Jost: Zwischen 0 und 11.30 Uhr können die Layer aus dem Ort hochfahren und am Remstecken auf die B327 einbiegen – dort soll Tempo 50 angeordnet werden, damit die Chance größer wird, dass man auch auf die Vorfahrtstraße kommt.

Von 11.30 bis 12 Uhr gibt es eine Pause, damit auch etwa Radfahrer sicher von der Straße sind, bevor ab 11.30 bis 23.30 Uhr die Richtung umgedreht wird, sodass man von der Stadt aus über den Remstecken nach Lay fahren kann. Die Strecke ist noch ein wenig kürzer als die Route durch das Kondertal, geht aber durch den Wald – es ist nicht jedermanns Sache, aber eine weitere Alternative.

5Der Bus fährt: Lay ist über die Linie 31 gut an die Stadt angebunden, und das bleibt auch so: Zweimal die Stunde fährt der Shuttlebus tagsüber von Lay nach Dieblich. Dort steigen die Layer um in die Linie 31, die über die Brücke und nach Koblenz fährt, auf dem Rückweg ebenso. „Das klappt nicht immer“, sagt eine Layerin, „der Shuttebus wartet nicht immer. Ich habe meinen Enkel schon abgeholt, damit er nicht warten muss.“ Das bestätigt auch ein anderer: Es war nur am Anfang ein bisschen chaotisch, da dauerte es schon mal eineinhalb Stunden, bis die Schüler zu Hause waren. Das laufe aber jetzt viel besser. Und zur ersten Stunde fährt der Bus von Lay aus sogar durch. Die Fahrtzeit hat sich natürlich enorm verlängert – von vorher knapp 15 auf etwa 40 Minuten.

i Es gibt nur noch eine Haltestelle in Lay, der Weg zum Bus ist lang geworden für viele. Doris Schneider

Eine ältere Frau im Bus bestätigt, dass es mittlerweile eigentlich ganz gut läuft. Aber neben der reinen Fahrtzeit gibt es noch eine weitere Erschwernis: Es gibt nun nur noch eine Haltestelle in Lay, ziemlich am Ende des Ortes Richtung Dieblich. Für die Bewohner auf der anderen Seite in Lay ist der Weg zur Bushaltestelle nun lang.

6Ist die Fähre nach wie vor eine Option? Ortsvorsteher Thomas Jost hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die Fähre über die Mosel für diesen Sommer wieder eingesetzt werden könnte. Die Entscheidung liegt nun beim Ministerium, sagt er, von dort erwarte man in der kommenden Woche eine Rückmeldung. Auch Stadtsprecher Thomas Knaak bestätigt: Es befinde sich noch in Prüfung. Klar ist, sagt der Ortsvorsteher, dass die Fähre nur kommen kann, wenn das Land sie finanziert – bei einer Infoveranstaltung in der Layer Kirche waren Ende Januar Kosten in Höhe von rund 700.000 Euro genannt worden, die weder die Stadt noch der Landesbetrieb Mobilität als Bauträger finanzieren würden.

i Kann die Fähre noch einmal reaktiviert werden? Doris Schneider

Für Fußgänger und Radfahrer – denn nur für diese beiden Gruppen würde die Fähre übersetzen – wäre es indes in Josts Augen eine tolle Erleichterung. „Radfahrer könnten dann nach Koblenz fahren und Fußgänger auf der anderen Seite spazieren gehen.“ Denn die lieb gewonnene Routine vieler Layer, auf den Remstecken zum Spazierengehen zu fahren, wird durch die kommende Umleitung über den Layer Bergweg mit Einbahnregelung erheblich eingeschränkt.

i Viele, die in die Stadt fahren, bieten Plätze für Mitfahrer an. Doris Schneider

7Layer sind füreinander da: „Ich fahre gegen 9.15 Uhr nach Koblenz, habe drei Plätze frei“, „Kann mich jemand am Montagvormittag in die Stadt mitnehmen?“: Angebote und Anfragen wie diese laufen zum Teil minütlich in einer WhatsApp-Gruppe ein, die die Wählergruppe Schängel eingerichtet hat und in der schon rund 300 Menschen Mitglied sind. „Das ist wirklich eine tolle Sache“, sagt ein Rentnerehepaar. „Wenn wir in die Stadt fahren, nehmen wir mittlerweile fast immer jemanden mit.“

Mitgenommen werden können auch die Layer, die nach Dieblich zum Einkaufen wollen: Die CDU bietet nun dienstags einen Shuttleservice mit privaten Autos an, fährt zwischen 16 und 18 Uhr von Lay nach Dieblich und umgekehrt. Bisher wurde dies noch nicht so nachgefragt, sagt Thomas Jost, aber das könne ja noch kommen.