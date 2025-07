In Sachen Kitaplätze heißt es in Kettig nun Umbau statt Neubau. Die bestehende Kita „Arche Noah“ soll erweitert werden, das haben zuerst der Rat der Verbandsgemeinde Weißenthurm und dann auch der Ortsgemeinderat Kettig beschlossen. Die Hintergründe.

In der Ortsgemeinde Kettig wird auf den Neubau eines Hortgebäudes verzichtet. Die hier zusätzlich benötigten rund 25 Hort-Plätze sollen in der Kita „Arche Noah“ untergebracht werden, die dann entsprechend umgebaut wird. Wegen abnehmender Kinderzahlen werden hier Kapazitäten im Kita-Regelbereich, das heißt für Kinder von 1 bis 6 Jahren, frei. Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm fasste auf seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Beschluss. Durch diese Maßnahme spart die VG unter dem Strich Kosten von 2,75 Millionen Euro. Einen Tag später schloss sich der Kettiger Ortsgemeinderat dem Beschluss des VG-Rats inhaltlich an.

Träger der Kita „Arche Noah“ ist die Ortsgemeinde Kettig. Kostenträger für alle Kita-Baumaßnahmen ist die Verbandsgemeinde. Für dieses Konstrukt hatte sich der Gemeinderat vor einigen Jahren entschieden.

i In der Arche Noah gibt es eine Ganztagsbetreuung von 7 bis 17 Uhr. Winfried Scholz

Der VG-Rat hatte am 4. Oktober 2023 beschlossen, ein Hortgebäude auf einem gemeindeeigenen Grundstück in der Hauptstraße zu errichten. In Abstimmung mit der zentralen Vergabestelle der VG war die vertrags- und vergaberechtliche Beratung für das Ausschreibungsverfahren an die Koblenzer Rechtsanwaltskanzlei Dr. Caspers, Mock und Partner vergeben worden.

VG-Bürgermeister Thomas Przybylla (CDU) erklärte in der Ratssitzung, im Hinblick auf die Bedarfsplanung der VG im Kita-Bereich seien aktuell sinkende Jahrgangsstärken wahrzunehmen. Die Verwaltung würde daher ihre Planungen für Neubau, Sanierung und Erweiterung überprüfen. Um keine über Kapazitäten zu schaffen, die über den Bedarf hinausgehen. Dies soll jedoch unter der Vorgabe passieren, dass weiterhin eine hervorragende Betreuungssituation gewährleistet werde.

In der Ortsgemeinde Kettig ist für den Schuljahrgang 2030 derzeit von 31 Kindern auszugehen. In den Jahrgängen davor sind aktuell 42, 34 und 38 Kinder gemeldet. Auch die Ortsgemeinde Kettig muss ab dem Jahr 2026 sukzessive aufbauend einen Rechtsanspruch zur Ganztagsbetreuung im Grundschulalter erfüllen.

Kosten für Umbau betragen rund 500.000 Euro

Bürgermeister Florian Heyden (FWG) und der Beigeordnete Wolfgang Höfer (FWG) erläuterten dazu im Gespräch mit unserer Zeitung, dass es drei Möglichkeiten gebe: die Nutzung von bestehenden Ganztagsschulen innerhalb der VG, eine Hortbetreuung oder eine betreuende Grundschule, der Fachausdruck lautet hier ein pädagogisches Nachmittagsbetreuungsangebot. Bereits jetzt gibt es in der „Arche Noah“ 20 Hortplätze. Die sollen durch einen Ausbau des Untergeschosses sukzessive um 25 Plätze erweitert werden, in dem Maß wie Plätze im Regelbereich wegfallen. Wie die VG-Verwaltung in der Ratsvorlage ausführt, entstünde mit dieser Vorgehensweise nicht die Gefahr, dass bereits gewährte Förderungen zurückgezahlt werden müssen, da sich insgesamt die Platzanzahl in der Kita nicht wesentlich verändern würde.

Für die Kosten eines Hort-Neubaus waren 3,25 Millionen Euro veranschlagt worden. Für die Umbau- und Anpassungsmaßnahmen schätzt die VG Kosten von rund 500.000 Euro. Somit ergäbe sich eine Ersparnis von 2,75 Millionen Euro.

Gemeinderat stimmte Vorgehen der VG zu

Der VG-Rat beschloss einstimmig, die Verwaltung zu beauftragen, ein Bau- und Betriebskonzept für die Erweiterung der Hortplätze in der „Arche Noah“ zu entwickeln sowie die erforderlichen etatmäßigen Umschichtungen. Der bestehende Vertrag mit der Anwaltskanzlei soll aufgelöst werden. Bis jetzt angefallene Kosten werden mit der Kanzlei abgerechnet. Die Planungs- und Fachplanungsleistungen für den Umbau werden ausgeschrieben. Der VG-Bürgermeister wird ermächtigt, diese Leistungen an den jeweils günstigsten Bieter zu vergeben.

Der Kettiger Bürgermeister Heyden bestätigte, dass der Gemeinderat einen Tag später der im VG-Rat beschlossenen Vorgehensweise zugestimmt hat. Der Bürgermeister äußerte gegenüber unserer Zeitung die Erwartung, dass die Umbaumaßnahmen den pädagogischen Erfordernissen entsprechen und mit der Kita-Leitung abgesprochen werden. Das für die Hort-Erweiterung vorgesehene Grundstück in der Hauptstraße kann nun von der Ortsgemeinde anderweitig genutzt werden.