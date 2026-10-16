Lost Place in Bubenheim Um die alte Schule rankt sich eine neue Geschichte Alexander Thieme-Garmann 16.10.2026, 10:00 Uhr

i Autor Walter Baum im Inneren der alten Schule – ein Schauplatz des Romans. Alexander Thieme-Garmann

Auf eine Reise zurück ins Jahr 1848 nimmt der Bubenheimer Heimatforscher Walter Baum die Leser seines Debütromans: Es geht um Geschichten rund um die damalige Volksschule. Heute ist das Gebäude ein Lost Place.

In seinem Debütroman mit dem Titel „Dorfschule – Von Steinen und Menschen" begibt sich der Bubenheimer Heimatforscher Walter Baum auf eine Zeitreise zurück ins Jahr 1848. Während damals im Deutschen Bund die Märzrevolution tobt, entsteht im beschaulichen Bubenheim der Bau einer Schule.







Artikel teilen

Artikel teilen