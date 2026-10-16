Auf eine Reise zurück ins Jahr 1848 nimmt der Bubenheimer Heimatforscher Walter Baum die Leser seines Debütromans: Es geht um Geschichten rund um die damalige Volksschule. Heute ist das Gebäude ein Lost Place.
Lesezeit 3 Minuten
In seinem Debütroman mit dem Titel „Dorfschule – Von Steinen und Menschen" begibt sich der Bubenheimer Heimatforscher Walter Baum auf eine Zeitreise zurück ins Jahr 1848. Während damals im Deutschen Bund die Märzrevolution tobt, entsteht im beschaulichen Bubenheim der Bau einer Schule.