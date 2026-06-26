Neue Koblenzer Bürgermeisterin Ulrike Mohrs verabschiedet, Dagmar Kranz übernimmt Jan Lindner 26.06.2026, 12:40 Uhr

i Dagmar Kranz ist als neue Koblenzer Bürgermeisterin im Stadtrat vereidigt worden. Zu den ersten Gratulanten zählte Oberbürgermeister David Langner. Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Jetzt auch offiziell: Dagmar Kranz ist im Koblenzer Stadtrat als neue Bürgermeisterin vereidigt worden. Zuvor war Ulrike Mohrs mit herzlichen Worten verabschiedet worden.

Der größte Saal der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle war angenehm temperiert an diesem super heißen Donnerstagnachmittag. Oberbürgermeister David Langner (SPD) zog sich für die beiden feierlichsten Anlässe der Stadtratssitzung schnell noch sein Sakko über: Zuerst vereidigte er Dagmar Kranz (CDU) als neue Bürgermeisterin, um wenige Minuten danach Vorgängerin Ulrike Mohrs (CDU) zu verabschieden.







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