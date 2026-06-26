Neue Koblenzer Bürgermeisterin
Ulrike Mohrs verabschiedet, Dagmar Kranz übernimmt
Dagmar Kranz ist als neue Koblenzer Bürgermeisterin im Stadtrat vereidigt worden. Zu den ersten Gratulanten zählte Oberbürgermei
Dagmar Kranz ist als neue Koblenzer Bürgermeisterin im Stadtrat vereidigt worden. Zu den ersten Gratulanten zählte Oberbürgermeister David Langner.
Andreas Egenolf/Stadt Koblenz

Jetzt auch offiziell: Dagmar Kranz ist im Koblenzer Stadtrat als neue Bürgermeisterin vereidigt worden. Zuvor war Ulrike Mohrs mit herzlichen Worten verabschiedet worden.

Lesezeit 2 Minuten
Der größte Saal der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle war angenehm temperiert an diesem super heißen Donnerstagnachmittag. Oberbürgermeister David Langner (SPD) zog sich für die beiden feierlichsten Anlässe der Stadtratssitzung schnell noch sein Sakko über: Zuerst vereidigte er Dagmar Kranz (CDU) als neue Bürgermeisterin, um wenige Minuten danach Vorgängerin Ulrike Mohrs (CDU) zu verabschieden.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionPolitik

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren