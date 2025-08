40 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine verbringen derzeit beim Sommercamp in Haus Wasserburg in Vallendar unbeschwerte Tage. Der Koblenzer Verein Ukraine-Hilfe bringt ihnen dabei auf spielerische Art Deutschland und die deutsche Sprache näher.

„Die kleine Maus in ihrem Lanos“ heißt das Lied, das sieben Mädchen und Jungen aus der Ukraine im Chor und mit Klavierbegleitung fröhlich anstimmen. Lanos, das ist ein koreanisches Auto, das im Heimatland der Kinder sehr bekannt ist. Ganz im Gegensatz zu dem Lied, denn das haben die jungen Leute innerhalb einer Stunde selbst getextet und komponiert. Aber das ist nur eine Aktion von vielen im Sommercamp in Vallendar, bei dem 40 Kinder und Jugendliche eine Menge lernen.

Ein Lied in deutscher Sprache zu dichten, ist an diesem Vormittag die Aufgabe für die verschiedenen Gruppen. In der Begegnungsstätte der Pallottiner Haus Wasserburg will der Verein Ukraine-Hilfe Koblenz ukrainischen Kindern und Jugendlichen Deutschland näherbringen. Der Tag des Besuchs unserer Zeitung ist dem Thema Musik gewidmet. Am Nachmittag stehen Tanz- und Rhythmusspiele auf dem Programm. Abends werden in einem musikalischen Wettbewerb Mr. und Mrs. Camp gewählt. Tags zuvor gab es jede Menge Spaß bei den Wasserspielen.

„Die Jugendlichen sollen ihre Sprachkenntnisse verbessern, aber vor allem auch Spaß haben. Dabei gibt es keinen Zwang.“

Austin Harrington, Vereinsvorsitzender der Koblenzer Ukraine-Hilfe

Austin Harrington, Vereinsvorsitzender der Koblenzer Ukraine-Hilfe, erklärt: „Wir haben jeden Tag ein anderes Thema, mit dem wir den Kindern Deutschland nahebringen wollen.“ Einmal stand die Deutsche Einheit im Mittelpunkt, ein anderes Mal das Oktoberfest oder der Karneval. Da wurden tagsüber Kostüme hergestellt und abends darin zu Karnevalsmusik getanzt. Es gab eine Walpurgisnacht und einen Tag der Deutschen Küche. Was zu jedem Tag dazugehört: der Sprachunterricht. Harrington sagt: „Die Jugendlichen sollen ihre Sprachkenntnisse verbessern, aber vor allem auch Spaß haben. Dabei gibt es keinen Zwang.“ Das Hauptziel sei, dass Freundschaften geschlossen werden und die jungen Gäste unbeschwerte Tage verleben können.

Das gilt besonders für die 15 Kinder und Jugendlichen, die aus Oman, der ukrainischen Partnerstadt von Koblenz, angereist sind. Es seien Kinder, deren Eltern an der Front sind oder die besonders gute Deutschkenntnisse haben, berichten die beiden Frauen, die die Kinder begleiten. Am wichtigsten sei ihnen, dass sie hier nachts ruhig schlafen können und nicht wegen Drohnenangriffen die Nächte in einem Bunker verbringen müssten.

i Großen Einsatz gab es auch bei den sportlichen Wettbewerben. Winfried Scholz

Austin Harrington betont, dass solch ein Feriencamp nicht ohne motivierte Betreuer zu stemmen wäre. Ivanna Kramer lehrt an der Uni Koblenz und promoviert derzeit in Informatik. Anna leitet im Camp die Sprachschule und die Sportakademie. Kateryna kam 2022 als Teenager allein nach Deutschland. Im Oktober beginnt sie eine Ausbildung zur Physiotherapeutin im Brüderkrankenhaus.

Harrington verweist auch auf die Förderer des Camps: „Allein könnten wir das nicht schaffen. Die Stadt Koblenz unterstützt uns großzügig, aber auch private Sponsoren wie die Vereinigung Europe Shelter.“ Melanie Gehenzig vom Haus Wasserburg betont: „Auch wir, unser Förderverein und die Pallottiner unterstützen, denn das Camp passt ja zu unseren Aufgaben und Zielen.“