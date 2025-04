Eine besondere Ehre ist kürzlich der Ukraine-Hilfe Koblenz zuteil geworden: Der Verein wurde von Iryna Pletnova, Bürgermeisterin von Uman, der neuen Partnerstadt von Koblenz, für sein großes Engagement für Kinder und humanitäre Hilfe ausgezeichnet. Die Ehrung fand im Rahmen eines feierlichen deutsch-ukrainischen Abends statt, organisiert von den Vereinen Soziales Netzwerk Koblenz und Ukraine CommunityKoblenz. In ihrer Ansprache würdigte die Bürgermeisterin unter anderem die kontinuierliche Unterstützung, die wertvolle Hilfe und die Arbeit mit den Kindern, die der Verein für die Menschen, nicht nur in Koblenz, sondern auch in Uman in diesen schwierigen Zeiten leiste, heißt es in der Pressemitteilung. Sie betonte, dass die Solidarität und das Engagement der Mitglieder der Ukraine-Hilfe Koblenz einen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen vieler bedürftiger Menschen leiste.

Drei Vertreter des Vereins erhielten Ehrenurkunden

Im Zuge der Ehrung erhielten drei Vertreter des Vereins eine Ehrenurkunde: Anna Rabtsum, Leiterin des Sprach-Clubs und der Sport-Akademie, Austin Harrington, Vorsitzender der Ukraine-Hilfe Koblenz, und Slava Sorokin, Leitung humanitäre Hilfe. „Diese Auszeichnung ist nicht nur eine Ehrung für unseren Verein, sondern auch eine Anerkennung für alle unsere Spender und Helfer, die diese Arbeit überhaupt erst möglich machen“, sagte Austin Harrington und fügte an: „Wir sind tief bewegt von dieser Geste der Dankbarkeit und werden unser Engagement weiterhin mit vollem Einsatz fortsetzen.“ Seit Beginn des Konflikts unterstützt der Verein Ukraine-Hilfe Koblenz die Menschen in der Ukraine mit Hilfsgütern, medizinischer Versorgung und finanzieller Unterstützung. Die enge Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden und Partnerorganisationen in der am Ort ermögliche es, schnelle und gezielte Hilfe zu leisten. Zur neuen Städtepartnerschaft zwischen Uman und Koblenz betont Harrington, die enge Verbindung zwischen den beiden Städten verstärke die Zusammenarbeit auf humanitärer, wirtschaftlicher und kultureller Ebene. Diese Auszeichnung sei ein Zeichen der engen Verbundenheit zwischen den Menschen in Uman und den engagierten Helfern aus Koblenz. Sie bestärke den Verein in seinem unermüdlichen Einsatz und motiviere dazu, weiterhin tatkräftig Hilfe zu leisten.