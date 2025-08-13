Mehr als 1700 Mitarbeiter wechseln in durch die Übernahme ihren Arbeitgeber. Insgesamt sind 35 Standorte der Löhr-Gruppe betroffen.

Die vor Monaten angekündigte Übernahme der Koblenzer Löhr-Gruppe durch die Van Mossel Automotive Group ist abgeschlossen. Das teilte die Löhr-Gruppe nun offiziell mit. Die Wettbewerbsbehörden hätten der Übernahme zugestimmt, heißt es. Dieser Schritt stand noch aus, als die Pläne zur Übernahme im Frühling 2025 publik gemacht wurden.

Mit der Übernahme treten ab sofort rund 1750 Mitarbeiter der Löhr-Gruppe in die Van Mossel Automotive Group ein. Die ist im Automobilhandel ein internationaler Riese und wächst seit geraumer Zeit von den Benelux-Ländern aus nach Europa.

Übernommen werden insgesamt 35 Standorte der Löhr-Gruppe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen, vertreten mit den Marken Volkswagen, Audi, Porsche, Škoda, Seat und Cupra. In Koblenz betreibt die Gruppe sieben Autohäuser.

i Teilnehmer der historischen Chefrunde kommen in der Carl-Löhr-Straße 2 in Koblenz zur Feier der Übernahme zusammen. Maurice Sahl

Damit hat die Van Mossel Automotive Group jetzt 566 Standorte in den Niederlanden, Belgen, Luxemburg, Dänemark, Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Königreich und vertreibt dort 48 Automobilmarken. Jährlich verkauft sie mehr als 206.000 Neu- und Gebrauchtwagen, heißt es in der Pressemeldung der Löhr-Gruppe. Der Jahresumsatz soll durch die Übernahme auf 8,5 Milliarden Euro anwachsen.

Die aus dem traditionsreichen Koblenzer Autohaus Löhr & Becker hervorgegangene Löhr-Gruppe zählt zu den Branchenschwergewichten in Deutschland, nach Umsatz gar zu den zehn größten Automobil-Handelsgruppen des Landes. „Das derzeitige Managementteam bleibt weiterhin für die operative Geschäftsführung verantwortlich“, teilt die Löhr-Gruppe mit. Die Familie Löhr, bisherige Aktionäre der Löhr-Gruppe, ist dagegen fortan nicht mehr operativ im Unternehmen tätig.