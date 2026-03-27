Bank am Altlöhrtor 
Überfall mit Spielzeugpistole: Mann wollte 400 Euro
Am Donnerstag wurde die Polizei zu einem Einsatz am Altlöhrtor gerufen.
Am Donnerstag wurde die Polizei zu einem Einsatz am Altlöhrtor gerufen.
Daniel Vogl/dpa. picture alliance/dpa/Daniel Vogl

Am Donnerstag versuchte ein Mann mit einer Spielzeugpistole in Koblenz eine Bank zu überfallen. Die Staatsanwaltschaft, die den Fall übernommen hat, gibt auf Anfrage unserer Redaktion weitere Information. 

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Mit einer Spielzeugpistole versuchte am vergangenen Donnerstag gegen 12 Uhr ein 62-Jähriger eine Bankfiliale am Altlöhrtor zu überfallen. 400 Euro wollte er erbeuten. Das gab die Staatsanwaltschaft Koblenz, bei der der Fall mittlerweile liegt, auf Anfrage unserer Redaktion nun bekannt.

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