Am Donnerstag versuchte ein Mann mit einer Spielzeugpistole in Koblenz eine Bank zu überfallen. Die Staatsanwaltschaft, die den Fall übernommen hat, gibt auf Anfrage unserer Redaktion weitere Information.
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Mit einer Spielzeugpistole versuchte am vergangenen Donnerstag gegen 12 Uhr ein 62-Jähriger eine Bankfiliale am Altlöhrtor zu überfallen. 400 Euro wollte er erbeuten. Das gab die Staatsanwaltschaft Koblenz, bei der der Fall mittlerweile liegt, auf Anfrage unserer Redaktion nun bekannt.