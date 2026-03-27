Bank am Altlöhrtor Überfall mit Spielzeugpistole: Mann wollte 400 Euro Eva Hornauer 27.03.2026, 15:01 Uhr

i Am Donnerstag wurde die Polizei zu einem Einsatz am Altlöhrtor gerufen. Daniel Vogl/dpa. picture alliance/dpa/Daniel Vogl

Am Donnerstag versuchte ein Mann mit einer Spielzeugpistole in Koblenz eine Bank zu überfallen. Die Staatsanwaltschaft, die den Fall übernommen hat, gibt auf Anfrage unserer Redaktion weitere Information.

Mit einer Spielzeugpistole versuchte am vergangenen Donnerstag gegen 12 Uhr ein 62-Jähriger eine Bankfiliale am Altlöhrtor zu überfallen. 400 Euro wollte er erbeuten. Das gab die Staatsanwaltschaft Koblenz, bei der der Fall mittlerweile liegt, auf Anfrage unserer Redaktion nun bekannt.







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