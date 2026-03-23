Meinung zur Wahl in Koblenz 
Über die wenigen Genossen, die noch Klartext sprechen
Peter Meuer zu den Ergebnissen der Landtagswahl in und um Koblenz
Peter Meuer zu den Ergebnissen der Landtagswahl in und um Koblenz
Kevin Rühle. MRV

Die Christdemokraten in der Region profitierten von der Wechselstimmung und führten engagiert Wahlkampf. Die SPD sollte endlich damit beginnen, auf die wenigen Genossen hören, die noch nahe bei den Menschen sind, meint unser Autor. 

Lesezeit 1 Minute
Für die CDU an Rhein und Mosel ist es ein im Ganzen erfolgreicher Wahltag gewesen. Koblenz und der Landkreis Mayen-Koblenz sind schwarz, von einigen Tupfern in rot und blau abgesehen, die sich offenbaren, wenn man auf die Ebenen der Ortsgemeinden und Stadtteile zoomt.

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Koblenz & RegionWK 9 – Koblenz

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