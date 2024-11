Theater am Ehrenbreitstein Über die vielen Formen der Flucht Alexander Thieme-Garmann 18.11.2024, 18:07 Uhr

i Das Stück im Theater am Ehrenbreitstein wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz gefördert. Alexander Thieme-Garmann

Ein junger Syrer strandet in der Wohnung eines älteren Paars: Er ist auf der Flucht vor der Ausländerbehörde. So turbulent läuft das Theaterstück „Fremdenzimmer“ von Peter Turrini ab, das am Wochenende im Theater am Ehrenbreitstein Premiere feierte.

„Fremdenzimmer“ von Peter Turrini feierte am Wochenende auf der Bühne der Mikrowerkstatt Premiere. Das Stück im Theater am Ehrenbreitstein wird vom Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz gefördert.Auf der Flucht vor der Ausländerbehörde strandet ein junger Syrer in der Wohnung eines älteren Paars.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen