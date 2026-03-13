Unternehmensstandort im Wandel Über 60 Jahre Aluminiumgeschichte: Novelis in Koblenz Wolfgang Lucke 13.03.2026, 06:30 Uhr

i Besuch der "US Real Estate Trade Mission" von Kaiser Aluminium am 3. Juni 1964. In der Bildmitte: Der damalige Oberbürgermeister Willi Werner Macke. Im Hintergrund ist das noch im Bau befindliches Areal der Firma Kaiser zu sehen. StAK FA 2 Nr. 1054 (Foto: Herbert Gauls, © gauls DIE FOTOGRFAFEN )

Aerowalzprodukte made in Koblenz: Flugzeugbauer wie Boing und Airbus setzten schon vor Jahrzehnten auf Qualitätsbleche und -platten des weltweit angesehenen Unternehmens Kaiser Aluminium, heute gehört der Standort zu Novelis. Eine Erfolgsgeschichte.

Der Novelis-Standort in Koblenz bildet eines der weltweit leistungsfähigsten Warmwalzwerke, das alle wichtigen Branchen mit Platten, Blechen und Coils in verschiedenen Standards sowie in mehr als 130 kundenspezifischen Legierungen beliefert. Das Werk am Rhein, vor über 60 Jahren als „Kaiser Aluminium“ gegründet, später auch unter dem Namen „Hoogovens“ bekannt, gehört seit Jahrzehnten zu den bedeutendsten Arbeitgebern der Region und steht wie ...







