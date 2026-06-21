Wie es ist, wenn die Taufe auch dadurch ein besonderes Erlebnis wird, weil sie nicht in der Kirche, sondern draußen in einem Fluss erfolgt, haben Hunderte in Koblenz erlebt. Denn am Stattstrand fanden erstmals Moseltaufen statt.
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Erstmals sind am Koblenzer Stattstrand 33 Menschen mit Wasser aus der Mosel getauft worden. Mehr als 400 Menschen waren am Samstag beim großen Fest am Flussufer dabei. Die evangelischen Pfarrerinnen Marina Brilmayer und Vera Rudolph hatten monatelang diesen großen Tag vorbereitet, Taufworkshops in den teilnehmenden Kirchengemeinden organisiert, rund 50 Helfende gefunden, Sicherheitsabstimmungen koordiniert und am Stattstrand den Ablauf mit dem ...