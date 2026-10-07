Fahrten per App buchen und bezahlen: Die Plattform Uber bietet das künftig auch in Koblenz an. Das Unternehmen sieht eine große Nachfrage in der Stadt. Interessenvertreter von Taxiunternehmen sehen in Uber derweil eine Gefahr.
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Der Fahrtenvermittlungsdienst Uber breitet sich in Rheinland-Pfalz aus und startet jetzt auch in Koblenz seinen Service. Ab sofort soll man sich in der Stadt Fahrten über die Uber-App buchen können, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens.