Fahrtenservice in der Stadt Uber will jetzt auch in Koblenz Fahrt aufnehmen Matthias Kolk 07.10.2026, 20:05 Uhr

i Ein Mietwagen mit einem Schriftzug des Mobilitätsdienstleisters und Fahrtenvermittlers Uber steht vor einem Taxi, das auch über das Unternehmen gebucht werden kann. Sebastian Gollnow/dpa

Fahrten per App buchen und bezahlen: Die Plattform Uber bietet das künftig auch in Koblenz an. Das Unternehmen sieht eine große Nachfrage in der Stadt. Interessenvertreter von Taxiunternehmen sehen in Uber derweil eine Gefahr.

Der Fahrtenvermittlungsdienst Uber breitet sich in Rheinland-Pfalz aus und startet jetzt auch in Koblenz seinen Service. Ab sofort soll man sich in der Stadt Fahrten über die Uber-App buchen können, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Unternehmens.







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