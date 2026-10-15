Konkurrenz auf der Straße
Uber Koblenz: Bleiben die Taxifahrer auf der Strecke?
Rashid Ahmed ist mit seinem Unternehmen „Taxi Rashid“ in Koblenz aktiv.
Rashid Ahmed ist mit seinem Unternehmen „Taxi Rashid“ in Koblenz aktiv.
Alexej Zepik

Für Taxifahrer in Koblenz könnte es künftig heikel werden: Über den beliebten Fahrtenvermittler Uber können Fahrgäste jetzt ihr Taxi ganz bequem per App bestellen. Das bringt einige Taxiunternehmen zum bangen. 

Lesezeit 3 Minuten
Der Fahrtenvermittler Uber ist jetzt auch in Koblenz am Start. Für lokale Taxifahrer bedeutet das zusätzliche Konkurrenz in einem Markt, der ohnehin angespannt ist. Was sagen die Koblenzer Taxiunternehmen dazu?Rashid Ahmed ist seit 2018 mit seinem Unternehmen Taxi Rashid in Koblenz aktiv.
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