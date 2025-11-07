TuS-Schal am Kaiser: Muss die Polizei ermitteln?

Weil die Polizei ermittelt, könnte der Spaß mit dem riesigen TuS-Schal am Deutschen Eck in Koblenz unlustige Folgen haben. Aber können die Beamten nicht ein Auge zudrücken? Polizeisprecher Jürgen Fachinger erklärt, warum das nicht so einfach geht.
Lesezeit 1 Minute
Sie hatten sich doch nur einen Spaß erlaubt, die Anhänger der TuS Koblenz, die einen Riesenschal in den Vereinsfarben am Kaiserdenkmal am Deutschen Eck befestigten. Und trotzdem ermittelt nach der Aktion die Polizei. Manche fragen sich: Muss das unbedingt sein?