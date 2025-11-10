Spende für Verband in Koblenz TuS-Schal am Eck: Den Finderlohn kriegt die Feuerwehr 10.11.2025, 14:49 Uhr

i Die Feuerwehr entfernte den übergroßen TuS-Schal vom Kaiserdenkmal in Koblenz am Deutschen Eck, und bekam nun den Finderlohn in Form einer Spende überreicht. Thomas Kovacs

Zwei Strafanzeigen hatte die Aktion bewirkt, nun verantwortet der riesige TuS-Schal vom Deutschen Eck eine gute Tat: 500 Euro wurden an den Stadtfeuerwehrverband Koblenz übergeben. Das Geld fand TuS-Präsident Christian Krey im Vereinsbriefkasten.

500 Euro Finderlohn sollte bekommen, wer einen als vermisst gemeldeten, 15 Meter langen Schal der TuS Koblenz wiederfindet. Ob die Feuerwehr in Koblenz ihn als Erstes fand, weiß man nicht. Aber zumindest hat sie den Finderlohn erhalten.Dass der Schal nie wirklich vermisst wurde, sondern Teil einer Aktion von Anhängern der TuS Koblenz war, bei der sie den Schal am Kaiserdenkmal angebracht hatten, hat sich herumgesprochen.







