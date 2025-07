Ist das Kunst, oder kann das weg? Noch immer, lange nach Ende der Saison, ist Koblenz teilweise sozusagen in Hand der TuS. Denn an vielen Ecken bappen Aufkleber. Graffiti verzieren oder verunzieren die halbe Stadt. Ist das schön?

Am Verkehrsschild, am Zigarettenautomaten, am Fahrradständer prangen Aufkleber von TuS Koblenz oder von Fangruppen wie den Ultras. Auch jetzt, im zeitlich sportlichen Niemandsland zwischen der abgelaufenen Saison, die mit einem vierten Platz endete, und der neuen Spielzeit, von der man noch nicht weiß, was sie bringen wird, ist die traditionsreiche TuS Koblenz im Stadtbild präsent.

i So sah das Graffito am Wasserwerk aus. Hansjorg Schütz. Hansjörg Schütz

Sachbeschädigung, Schmierereien, blöd, sagen manche zu den Aufklebern. Und vor allem zu Graffiti. „Es gab ein wirklich wunderschönes Bild am Wasserwerk auf dem Oberwerth, ,Wasser ist Leben’“, sagt RZ-Leser Hansjörg Schütz. Doch dieses gesprühte Kunstwerk ist nun verändert: „TuS ist Leben“, steht da nun. Richtig schön ist es nicht mehr.

i An Laternenpfählen und Verkehrsschildern sind Aufkleber zu sehen, hier am Markenbildchenweg. Doris Schneider

Man muss differenzieren, sagt TuS-Präsident Christian Krey auf Nachfrage unserer Zeitung. Aufkleber an Laternenpfosten und Ähnlichem gehören für ihn zu einer lebendigen Fanszene dazu. „Das ist Ausdruck einer Fankultur, die wir ja wollen“, sagt er. Und es zeige doch eben, dass der Verein nicht nur für Fußball steht, sondern auch zur Stadt gehört.

i Christian Krey, Präsident der TuS. TuS Koblenz/Heinz-Jörg Wurzbacher

„Diese Identifikation mit Verein und Stadt ist doch wünschenswert“, sagt er im Hinblick auf Aufkleber, die im öffentlichen Raum zu finden sind. Zwar könne man auch dies als harmlose Form der Sachbeschädigung werten, aber Krey sieht es als Ausdruck einer Subkultur, die in einer Großstadt ihren Platz haben muss.

i An Zigarettenautomaten wie hier in der Vorstadt oder Verkehrsschildern sind Aufkleber oder Schriftzüge. Doris Schneider

Anders bewertet er die Lage indes bei Graffiti, vor allem, wenn sie auf privatem Eigentum angebracht sind. „Dann ist es ja wirklich eine Straftat.“ Und die müsse verfolgt werden, das sieht auch der TuS-Präsident so.

Im Übrigen seien die meisten der sehr aktiven Fans auch sozial engagiert, eine Hooligan-Szene, wie es sie vielleicht einmal zu Zweitligazeiten der TuS gegeben habe, existiere nicht mehr. „Das läuft hier alles super entspannt.“ Im Schnitt schauen rund 1100 Zuschauer die Heimspiele der TuS, erheblich mehr als der Liga-Konkurrent Rot-Weiß um sich scharen kann.