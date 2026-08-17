Förderverein gibt 40.000 Euro
TSV Lay weiht neues Kunstrasen-Kleinfeld ein
Nach der offiziellen Einweihung testen Jungkicker mit Elan das neue Kleinfeld.
Nach der offiziellen Einweihung testen Jungkicker mit Elan das neue Kleinfeld.
Erwin Siebenborn

Der TSV Lay hat sein neues Kunstrasen-Kleinfeld eingeweiht. Die 124.000 Euro teure Anlage ermöglicht ganzjährig Training und Spiele. Finanziert wurde sie mit Zuschüssen von Land und Stadt sowie dem Förderverein des TSV.

Lesezeit 1 Minute
Im Rahmen des Sportwochenendes des Layer Turn- und Sportvereins (TSV) erfolgte die Einweihung des neuen Kunstrasen-Kleinfeldes auf dem Layer Sportplatz. Die neue Sportstätte schafft wetterunabhängige Trainings- und Spielmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionFreizeit

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren