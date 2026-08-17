Förderverein gibt 40.000 Euro TSV Lay weiht neues Kunstrasen-Kleinfeld ein Erwin Siebenborn 17.08.2026, 14:45 Uhr

i Nach der offiziellen Einweihung testen Jungkicker mit Elan das neue Kleinfeld. Erwin Siebenborn

Der TSV Lay hat sein neues Kunstrasen-Kleinfeld eingeweiht. Die 124.000 Euro teure Anlage ermöglicht ganzjährig Training und Spiele. Finanziert wurde sie mit Zuschüssen von Land und Stadt sowie dem Förderverein des TSV.

Im Rahmen des Sportwochenendes des Layer Turn- und Sportvereins (TSV) erfolgte die Einweihung des neuen Kunstrasen-Kleinfeldes auf dem Layer Sportplatz. Die neue Sportstätte schafft wetterunabhängige Trainings- und Spielmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.







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