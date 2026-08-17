Der TSV Lay hat sein neues Kunstrasen-Kleinfeld eingeweiht. Die 124.000 Euro teure Anlage ermöglicht ganzjährig Training und Spiele. Finanziert wurde sie mit Zuschüssen von Land und Stadt sowie dem Förderverein des TSV.
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Im Rahmen des Sportwochenendes des Layer Turn- und Sportvereins (TSV) erfolgte die Einweihung des neuen Kunstrasen-Kleinfeldes auf dem Layer Sportplatz. Die neue Sportstätte schafft wetterunabhängige Trainings- und Spielmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.