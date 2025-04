Noch bis Ende September ist der direkte Weg über die Bundesstraße versperrt: Die Layer kommen mit dem Bus oder Auto über Dieblich an der Mosel entlang, durchs Kondertal oder je nach Uhrzeit über den Layer Bergweg und den Remstecken in die Stadt. Eine erhoffte Erleichterung bleibt ihnen verwehrt: Der Stadtvorstand hat sich gegen den übergangsweisen Einsatz der Fähre über die Mosel ausgesprochen.

Der Grund sind die Kosten. Denn schon im Vorfeld war klar, dass die Fährkosten nicht von der Stadt Koblenz getragen werden können. Zum einen, weil es keine Maßnahme der Stadt ist, sondern eine des Landes. Und außerdem hat die Stadt bekanntlich kein Geld.

Land will nur 70.000 Euro zuschießen

Auf die Stadt kämen Kosten in Höhe von mindestens 160.000 Euro zu, berichtet Baudezernent Andreas Lukas. Denn das Land hat folgende Rechnung aufgestellt: Die Kosten würden rund 230.000 betragen. Mit Einnahmen seien etwa 90.000 Euro zu erzielen, wenn 150 Menschen am Tag die Fähre nutzen und je 3 Euro dafür zahlen. Für die Restsumme von 140.000 Euro wolle das Land eine Förderung von 50 Prozent übernehmen, also 70.000 Euro.

Da die Stadt die Nutzung der Fähre aber kostenlos gestalten wollte, müsste sie nicht nur die rund 70.000 Euro, sondern auch zusätzlich die 90.000 übernehmen, die das Land als Einnahmen angenommen hatte. „Im Hinblick auf die Kosten beziehungsweise die geringe Förderung hat der Stadtvorstand sich gegen die temporäre Fähre entschieden“, so Baudezernent Andreas Lukas.

Im Ortsteil Lay hätte man sich enorm gefreut, wenn die Fähre gekommen wäre, aber so richtig habe ohnehin niemand damit gerechnet, sagt Ortsvorsteher Thomas Jost auf Anfrage unserer Redaktion. Und 3 Euro hätte sowieso niemand dafür bezahlt.

Insgesamt habe sich die Situation auch ganz gut eingespielt. Seitdem der Layer Bergweg morgens Richtung Stadt und ab Mittags Richtung Lay offen sei, gehe es auch viel schneller.

Ein Problem indes kommt immer wieder vor: Der Shuttlebus von Dieblich nach Lay aus fährt häufiger los, ohne auf die Fahrgäste aus dem Zubringerbus zu warten. Und an zwei Wochenenden habe es nun gar keinen Shuttlebus gegeben. „Da führen wir Gespräche, das muss sich ändern“, sagt Jost.