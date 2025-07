Nach über einem Jahrzehnt war es nun endlich so weit: Der Spatenstich für das Neubaugebiet „Südlicher Ortsrand“ in Urmitz fand statt. Ungefähr 125 Bauplätze werden in dem Gebiet, das sich flächenmäßig in zwei teilt, Platz finden. Noch bevor die Schippen zum Spatenstich angesetzt wurden, wurden in einem Teil des Baugebiets interessante archäologische Funde gemacht – dazu, und ob diese nun die Bauarbeiten verzögern, aber später mehr.

i Ortsbürgermeister Norbert Bahl und VG-Bürgermeister Thomas Przybylla (rechts) beim Spatenstich. Eva Hornauer

Warum die Fläche, die vorher landwirtschaftlich genutzt worden war, zum Baugebiet umgewandelt wurde, das erklärt Ortsbürgermeister Norbert Bahl (SPD) beim Spatenstich: „Wir hatten immer mehr Anfragen bekommen von Menschen, die in Urmitz bleiben wollten und dafür Baugrundstücke gesucht haben.“ Im Gespräch mit unserer Zeitung betonte Bahl zudem, dass die Gemeinde in den vergangenen Jahren einige Einwohner verloren habe, weil eben keine Bauplätze verfügbar gewesen sind. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Weißenthurm, Thomas Przybylla (CDU), betonte beim Spatenstich: „Hier geht es darum, dass Kinder und Enkel im Ort bleiben, um den Ort lebendig zu halten.“

Die Vorgeschichte

2014 hat man in Urmitz das Projekt Neubaugebiet am südlichen Ortsrand erstmals auf den Weg gebracht. „Im April 2014 stand in der RZ, dass Urmitz einer der großen Gewinner der Verschiebung der Wasserschutzzone ist, insbesondere was die Ausweisung eines neuen Baugebietes angeht“, so Bahl. Im Oktober 2014 beschloss der Ortsgemeinderat dann bereits, dass ein Bebauungsplan für eben jenes Areal im Süden der Rheingemeinde aufgestellt werden soll.

Kurz darauf habe man noch gedacht: In zwei bis drei Jahren könne man mit dem Beginn der Bauarbeiten rechnen, erinnert sich Bahl. Ganz so schnell ging es dann doch nicht. Neben den verwaltungsrechtlichen Fragen, die bei einer Flächenumwidmung wie dieser eben anfallen, verzögerten auch Fragen zum Lärmschutz oder Kampfmitteluntersuchungen (Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg) und archäologische Gutachten das Projekt. „Heute sage ich das gleiche wie 2015: In zwei, drei Jahren wird man hier mit dem Häuserbau beginnen können“, so Bahl.

i Spatenstich im Neubaugebiet Urmitz Eva Hornauer

Diese Bauarbeiten finden nun statt

Die Arbeiten, die nun zunächst anstehen, dienen der Erschließung des Geländes. Also etwa Straßenbau, Verlegung von Trinkwasserleitungen, Sicherstellung der Stromversorgung oder Kanalisationsarbeiten – eben all das, was ein Wohngebiet braucht, außer den Häusern selbst. Die werden dann von Privatleuten und Investoren gebaut. Die Ortsgemeinde selbst hatte drei Grundstücke im Neubaugebiet, die auch alle schon verkauft sind. Neben der reinen Wohnbebauung soll ein Teil der Fläche als Grünanlage erhalten bleiben. Außerdem soll ein seniorengerechtes und barrierefreies Wohnprojekt durch einen privaten Investor umgesetzt werden.

Archäologische Funde

Die archäologischen Funde, die im Neubaugebiet zum Vorschein kamen, sind vor allem Scherben, Siedlungsabfälle. Wer dabei direkt an die alten Römer gedacht hat, liegt falsch – die Scherben sind sogar älter, wie Lennart Niehues, Archäologe bei der Landesarchäologie, gegenüber unserer Zeitung erklärt. Die Scherben stammen aus der Bronzezeit, erklärt der Archäologe nach den ersten Analysen. Damit lässt sich das Alter der Funde auf um die 3000 bis 4000 Jahre datieren.

i Im neuen Baugebiet in Urmitz wurden Siedlungsabfälle, genauer gesagt Scherben, gefunden. Diese stammen vermutlich aus der Jungsteinzeit oder der Bronzezeit. Eva Hornauer

Die Funde und auch die Art und Weise, wie sie erhalten geblieben sind, führten schnell zur These des Archäologenteams, dass es sich um Siedlungsabfälle handle und die Stelle, an der man diese fand, stellte „quasi eine vorgeschichtliche Müllgrube“ dar. Weitere Siedlungsspuren wurden nicht gefunden, was der Archäologe mit der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung des Geländes erklärt. Beim Straßenbau werde die Landesarchäologie aber noch einmal einen Blick auf das Gebiet werfen.

Den Beginn der Bauarbeiten werden die Funde aber voraussichtlich nicht verhindern, so die Einschätzung von Niehues, die auch vonseiten der Verbandsgemeinde geteilt wird. Beginnen sollen die Bauarbeiten am 11. August. Für die Erschließung wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet.