Ernte in Koblenzer Hofladen Trotz Extremsommer: Kürbisse sehen prächtig aus Wolfgang Lucke 26.10.2026, 10:00 Uhr

i Ein Meer von schönen Kürbissen: Nicole Caspers ist von ihrer Ernte sehr angetan. Wolfgang Lucke

Herbstzeit, Kürbiszeit: Im Mailuster Hofladen in Koblenz hat Nicole Caspers einige prächtige Exemplare geerntet. Was man so alles mit dem Kürbis – abseits von Halloween – anfangen kann, verrät sie unserer Redaktion.

Herbstzeit ist Kürbiszeit. Wer schwärmt nicht von einem guten, heißen Kürbissüppchen, wenn die Tage kürzer und kälter werden? Dass der Kürbis sehr beliebt ist, bis er auf den Tisch kommt, aber auch viel Arbeit macht, erfuhren wir bei Nicole Caspers in ihrem Mailuster Hofladen in Koblenz.







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