Es war ein heißer Schulanfang für die Koblenzer Kinder und Jugendlichen am gestrigen Montag. Bereits um 10 Uhr maß das Thermometer 23 Grad. Für eine kühle Erfrischung in der großen Pause war der eine oder andere da sicher dankbar. Am Hilda-Gymnasium geht man dabei jetzt neue Wege: Hier können die Schüler ihren Durst ab sofort kostenlos an einem Wasserspender stillen.

Dank der finanziellen Unterstützung des Vereins der Freunde und Förderer des Hilda-Gymnasiums konnte in der Vorhalle zum ehemaligen Ein- und Ausgang zur Südallee ein Wasserspender installiert werden. Der Wasserspender, dessen Anschaffung auch die Schülergenossenschaft „Fans of Hilda“, die den dortigen Schulkiosk betreibt, unterstützt hat, liefert innerhalb einer halben Minute ein Liter gekühltes und gefiltertes Trinkwasser. Und dies auf Wunsch in drei verschiedenen Sorten, einmal ohne Kohlensäure, einmal in der Medium-Variante und einmal Classic.

Großer Andrang beim kostenlosen Wasser

Am ersten Tag gab es vor dem Wasserspender bereits einen großen Andrang. Zumeist ausgerüstet mit Trinkwasserflaschen, die das Logo des Hilda-Gymnasiums trugen, standen Dutzende Schüler Schlange, um das kostenlose kühle Nass zu bekommen. „Wir werden im Schülerkiosk jetzt sicherlich weniger Mineralwasser verkaufen. Aber das ist okay so, wir sind froh, dass wir jetzt diesen Wasserspender haben“, sagt der Mathematik-, Informatik- und Sportlehrer Fabian Bildhauer, der zusammen mit seiner Kollegin Andrea Hartung-Hemminger von Lehrerseite die Arbeitsgemeinschaft Schulkiosk betreut. In dem Schulkiosk des Hilda-Gymnasiums, den es als Projekt einer Schülergenossenschaft seit 2016 gibt, werden neben Getränken und Speisen auch Schreibwaren verkauft. Mit dem Erlös möchte man zukünftig auch die Kartuschen für den Wasserspender, dessen Installation die Stadt Koblenz übernahm, finanzieren. Schon im vergangenen Jahr hatten die Grünen kostenlose Trinkwasserzapfstellen für alle Schulen gefordert, dies fand aber aus Kostengründen keine Mehrheit.