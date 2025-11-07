Versorger teilt mit: Trinkwasserchlorung in Koblenz und Region beendet
Die Chlorung des Trinkwassers in Koblenz, Lahnstein und der Verbandsgemeinde Vallendar ist beendet. Das teilt Energieversorger EVM mit. Damit dürfte auch der leichte Chlorgeruch verschwinden.
Die Sicherheitschlorung im Versorgungsgebiet der Wasserwerke Koblenz/Weißenthurm GmbH (WKW) ist beendet. Das teilte die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) am Freitagvormittag (7. Oktober) mit. Die Sicherheitschlorung hatte eine Woche vorher begonnen.