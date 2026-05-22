Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Trigema sucht Mitarbeiter für neues Testgeschäft
Ein Logo der Bekleidungsfirma Trigema ist am Gebäude des Firmensitzes angebracht. Auch in Mülheim-Kärlich wird Trigema nun aktiv
Ein Logo der Bekleidungsfirma Trigema ist am Gebäude des Firmensitzes angebracht. Auch in Mülheim-Kärlich wird Trigema nun aktiv.
Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Im Juli will Trigema seine Filiale im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich eröffnen. Aktuell sucht das Unternehmen, bekannt für Sportbekleidung, nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für den neuen Standort.

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Für seine neue Filiale in Mülheim-Kärlich sucht der Sportbekleidungshersteller Trigema bereits seit einigen Wochen Personal, entsprechende Anzeigen lassen sich online finden. Gesucht werden Verkäuferinnen und Verkäufer in Teil- oder Vollzeit. Nach Angaben des Unternehmens gegenüber unserer Redaktion werden in der neuen Dependance in Mülheim-Kärlich vier oder fünf Stellen geschaffen.

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