Gewerbepark Mülheim-Kärlich
Trigema eröffnet Filiale schon im Juli
Trigema wird eine Filiale im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich eröffnen, aktuell freie Räumlichkeiten im Spitalsgraben 4 bis 6 steh
Trigema wird eine Filiale im Gewerbepark in Mülheim-Kärlich eröffnen, aktuell freie Räumlichkeiten im Spitalsgraben 4 bis 6 stehen dafür noch zur Verfügung.
Christoph Schmidt/dpa, Ingo Beller; Bildkombination: Svenja Wolf.. Christoph Schmidt/dpa, Ingo Beller

Trigema eröffnet eine Filiale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich. Der Hersteller von Sporttextilien und -bekleidung will schon im Juli seine neuen Räume beziehen. Was ist geplant?

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Der Sportbekleidungshersteller Trigema eröffnet eine Filiale im Gewerbepark Mülheim. Das bestätigte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion. Die neue Trigema-Dependance wird nach aktuellem Stand am 3. Juli ihre Pforten öffnen. Das Unternehmen bezieht Räumlichkeiten auf einer Fläche von gut 500 Quadratmetern in der Straße Spitalsgraben.

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