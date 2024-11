Trifft Böhmermann in Koblenz auf Maaßen? WerteUnion hofft auf prominenten Besuch bei Veranstaltung

Mit Referenten wie Hans-Georg Maaßen und Jörg Meuthen will die WerteUnion Rheinland-Pfalz am 2. November in der Rhein-Mosel-Halle über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutieren. Aufmerksamkeit erhält die Veranstaltung ausgerechnet durch Jan Böhmermann - der TV-Satiriker spießte die Vorankündigung in seiner ZDF-Show auf. Kommt er nun etwa nach Koblenz? Die WerteUnion glaubt fest daran.