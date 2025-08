Tributebands boomen bei Summer in the City in Bendorf

Fast konnte man vergangenes Wochenende meinen, der echte Robbie Williams stünde auf der Bühne. Summer in the City setzt auf Tributebands. Warum das in Bendorf so ein Erfolg ist, erklärt Veranstalter Michael Enchelmaier im Interview.

Er ist der Bendorfer Musikmacher schlechthin: Michael Enchelmaier (61). Dabei steht er als Gitarrist nur noch selten selbst auf der Bühne. Der Veranstaltungstechniker kümmert sich seit über 40 Jahren darum, dass bei den Events Sound und Licht stimmen. Als Vorsitzender der AG Bendorfer Rockfestival gilt er nicht nur als Vater des Weihnachtsrockfestivals, sondern seit 2009 auch als der Macher von Summer in the City. Warum Summer in the City verstärkt auf Tributebands setzt und wie man erkennt, was beim Bendorfer Festival besonders gut ankommen könnte, verrät er im Interview.

i Michael Enchelmaier ist der Macher von Summer in the City. Jörg Niebergall

In den vergangenen Jahren war die Anzahl der Tributebands bei Summer in the City hoch. Haben Sie eine Marktlücke entdeckt oder lässt sich damit eben die schwarze Null schreiben?

Das stimmt, unser Anteil an Tributebands ist relativ hoch. Gute Tributebands bieten eine manchmal perfekte Illusion der Originale und sind finanzierbar. Das finanzielle Risiko einer Open-Air-Veranstaltung dieser Art ist damit natürlich geringer.

Ist der Kirchplatz für die großen Acts in Bendorf einfach zu klein? Oder ist das nicht finanzierbar?

Das käme auf den Act an. Sicherlich für große Acts ist der Platz definitiv zu klein und die Innenstadt würde das infrastrukturell gar nicht bieten. Aber natürlich gibt es bekanntere Bands, für die der Platz ausreichend wäre. Unser Ziel war und ist es immer qualitativ gute Unterhaltung zu fairen Preisen zu bieten. Das lässt sich leider nur mit Acts, in diesem Fall Tribute Acts, verwirklichen. Bekanntere Acts liegen mit ihren Gagenforderungen weit höher als die der Tribute Acts. Das Ergebnis wären höhere Eintrittspreise und auch die Gastropreise müsste man den handelsüblichen Festivalpreisen angleichen. Das wollen wir nicht. Dazu kommt, dass die Vergangenheit uns gelehrt hat, dass auch ein bekannter Act nicht unbedingt Garant für ein volles Haus ist. Leider ist da jeder Versuch in der Richtung in der Vergangenheit fehlgeschlagen und war finanziell immer sehr bitter. Dazu gehörten auch Acts wie Jupiter Jones (2023), was wir wegen mangelnder Ticketverkäufe sogar absagen mussten. Der „echte“ Udo wäre undenkbar.

i Guildo Horn war auch schon in Bendorf. Jörg Niebergall

Oder doch vielleicht mal deutschen Schlager?

Grundsätzlich ist gegen einen Schlagertag nichts zu sagen. Wir hatten ja auch schon ein Helene Fischer Tribute und ein Roland Kaiser Tribute. Auch Guildo Horn war schon drei oder sogar vier Mal hier in Bendorf. Aber auch da findet man bei den Originalen eigentlich nur die „Großen“, die mit Band und entsprechender Qualität aufwarten können. Da ist dann wieder der Preis die Hemmung.

Wie erkennt man, ob die Tributeband wirklich der Renner ist?

Tja ... Gute Frage. Das ist schwierig. Durch meinen Beruf treffe ich mit vielen der Bands im Laufe der Jahre immer wieder aufeinander und sehe, wer zieht. Man bekommt dann irgendwann ein Gefühl dazu, was in Bendorf gut gehen kann. Aber auch da trügt das Gefühl manchmal. Bands, die in Koblenz gut laufen, müssen nicht zwangsläufig auch hier gut gehen und auch umgekehrt. Zum Glück funktioniert es meistens, aber ein Restrisiko bleibt immer.

Die Zahl der Sponsoren ist enorm angestiegen. Reicht der Ticketverkauf nicht mehr, um die Kosten zu decken?

Oft nicht wirklich. Leider. Auch, wenn die meisten Leute denken, der Platz ist gut gefüllt und das läuft ja wieder gut, liegen wir immer im Grenzbereich und um da Ausfälle zu vermeiden, sind wir überglücklich, auf eine großartige Anzahl Unterstützer zurückgreifen zu können. Ohne Sponsoren sind Kulturveranstaltungen dieser Art nicht durchführbar.

Die Zahl der Events ist in diesem Jahr auf sieben „reduziert“. Warum nicht mehr? Warum nicht weniger?

Wir hatten 2024 schon „nur" sieben Veranstaltungen. In den Corona-Jahren waren es acht Wochenenden. Daran war nach Corona nicht mehr zu denken. Da wir fast ausschließlich mit ehrenamtlichen Helfern arbeiten und diese natürlich alle auch ein normales Leben haben, wie wir selber auch, sind wir alle zeitlich nicht mehr so verfügbar.