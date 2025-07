Ein Eiscafé in Koblenz. Vor 13 Monaten war das Maria Kepps größter Wunsch, den sie damals im Telefonat mit unserer Zeitung formulierte. Jetzt hat sie sich ihren Traum erfüllt – und damit gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Nathalie Lambert die Rückkehr einer beliebten Eismarke in die Altstadt perfekt gemacht. Im Entenpfuhl hat das Eiscafé Hirnfrost eröffnet.

Verbunden sind die beiden Frauen mit der Eismanufaktur aus dem Hunsrück, die sich in Koblenz mit ausgefallenen Eissorten einen Namen gemacht hat, schon lange. Maria Kepp arbeitet seit der Gründung im Jahr 2020 in der Produktion mit, ein Jahr später kam auch Lambert dazu. 2023 stiegen die ehemaligen Hirnfrost-Gründer aus privaten Gründen aus; seither führen Kepp und Lambert das Geschäft weiter.

i Hirnfrost ist bekannt dafür, auch mal ausgefallene Kombinationen in Eis zu verwandeln. Alexej Zepik

Mit den Gründern verschwand damals auch die Hirnfrost-Eisdiele aus der Mehlgasse in der Koblenzer Altstadt. Im Sommer standen Menschen dort regelmäßig Schlange. „Unsere Kunden waren wirklich supertraurig, dass wir zugemacht haben“, erinnert sich Kepp zurück. Aber weiterführen wollte sie die kleine Filiale nicht. Der Grund: Im Winter war die Eisdiele zu, aber die Miete trotzdem fällig. Mit dem neuen Eiscafé hat sie dieses Problem nicht – und gleichzeitig mehr Möglichkeiten.

Denn bei Hirnfrost steht man jetzt nicht mehr nur vor einer Kühltruhe mit (vielen veganen) Eissorten wie Apfel-Sellerie-Ingwer, Rote Beete oder Erdbeer-Basilikum. Man kann jetzt auch Kaffee und andere Getränke bestellen, hat Platz zum Sitzen, drinnen und auch unter einem Vordach geschützt draußen. Neben dem Eis stehen verschiedene Kuchen in einer Vitrine, dazu Nussecken und Brownies. „Wir backen die alle selbst“, sagt Nathalie Lambert. Auch für sie ist mit dem Eiscafé im Entenpfuhl, das Platz für ungefähr 30 Menschen bietet, ein Traum in Erfüllung gegangen. „Ich habe dafür sogar meinen Job als Zahnarzthelferin hingeschmissen“, sagt sie.

i Maria Kepp (links) und Nathalie Lambert haben ihr neues Hirnfrost-Eiscafé komplett selbst eingerichtet. Alexej Zepik

Für ihren Traum haben die beiden Hunsrückerinnen zuletzt viel investiert, vor allem Zeit. Allein die Suche nach der richtigen Location war alles andere als einfach. „Wir haben fast ein Jahr gesucht, bis wir das Richtige gefunden haben“, sagt Maria Kepp. Immer wieder gingen sie durch die Stadt und hielten Ausschau nach freien Gewerbeflächen. Im vergangenen Jahr machte dann das Traditionsmodehaus Wirtz im Entenpfuhl zu – und die Hirnfrost-Chefinnen bekamen den Zuschlag als Nachfolgerinnen.

Danach gingen Kepp und Lambert erst mal unter die Bauarbeiter. Von Februar bis Juli haben sie das Geschäft komplett umgestaltet. Aus einem leeren, schmalen Raum wurde ein Café mit Küche, Verkaufstheke, Sitzgelegenheiten und Toiletten. „Sechs Monate lang haben wir fast jeden Tag hier gearbeitet. Jetzt können wir alles, vom Verspachteln bis zum Tische aufbauen“, erzählt Lambert und lacht.

i Kuchen und andere Leckereien werden bei Hirnfrost selbst gebacken. Alexej Zepik

In gewisser Weise neu gestaltet hat Hirnfrost auch das Eis zum Mitnehmen. Das gibt es mittlerweile nicht mehr nur im Becher, wie früher, sondern auch in Waffeln. Bei Erfahrungstests hätte sich gezeigt, dass die Waffeln bei ihren Kunden viel beliebter sind, begründet Nathalie Lambert die Änderung. Unverändert bleiben soll dagegen, wofür Hirnfrost steht. „Man findet nicht überall das Eis, das es bei uns gibt. Und es ist alles natürlich, ohne Geschmacksverstärker oder Farbmittel“, betont Maria Kepp. Am wichtigsten ist für sie, dass die Leute wissen, dass bei Hirnfrost alles selbst gemacht ist, auch so manche Idee für eine neue Eiskreation.

Kepp produziert in der Regel dreimal in der Woche das Eis im Hunsrück mit. Im Eiscafé haben sie und Lambert acht Servicekräfte eingestellt, die sich die Arbeit aufteilen. Geöffnet hat das Eiscafé Hirnfrost im Entenpfuhl 17 täglich von 11 bis 20 Uhr.

i Die Außenbestuhlung ist sogar überdacht. Alexej Zepik

Seit der Eröffnung Mitte Juli haben viele Kunden Hirnfrost besucht, die die alte Eisdiele aus der Mehlgasse noch kennen. „Jeder zweite Kunde sagt: Endlich seid ihr wieder da“, berichtet Maria Kepp und strahlt. Ob sich ihr Traum erfüllt hat? „Zu 200 Prozent! Jedes Mal, wenn ich daran denke, bekomme ich Gänsehaut.“