Nachruf Hildburg-Helene Thill: Trauer um eine Pionierin der Erinnerungskultur
Nachruf Hildburg-Helene Thill
Trauer um eine Pionierin der Erinnerungskultur
Hildburg-Helene Thill hat über Jahrzehnte die Erinnerungskultur und das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz aktiv mitgestaltet. Im März ist sie verstorben. Langjährige Wegbegleiter würdigen Thills Engagement in einem Nachruf.
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Förderer und Aktive des jüdischen Lebens in Koblenz trauern um Hildburg-Helene Thill. Im März ist sie im Alter von 85 Jahren verstorben, zuvor setzte sie sich über Jahrzehnte sehr aktiv für die Gedenkarbeit und den christlich-jüdischen Dialog in Koblenz ein.