Nachruf Hildburg-Helene Thill
Trauer um eine Pionierin der Erinnerungskultur
Die Menora, der siebenarmige Leuchter, ist ein zentrales Symbol des Judentums. Dieses Bild zeigt eine Fensterfolie an der Synago
Die Menora, der siebenarmige Leuchter, ist ein zentrales Symbol des Judentums. Dieses Bild zeigt eine Fensterfolie an der Synagoge in Koblenz.
Mirco Klein

Hildburg-Helene Thill hat über Jahrzehnte die Erinnerungskultur und das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Koblenz aktiv mitgestaltet. Im März ist sie verstorben. Langjährige Wegbegleiter würdigen Thills Engagement in einem Nachruf.

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Förderer und Aktive des jüdischen Lebens in Koblenz trauern um Hildburg-Helene Thill. Im März ist sie im Alter von 85 Jahren verstorben, zuvor setzte sie sich über Jahrzehnte sehr aktiv für die Gedenkarbeit und den christlich-jüdischen Dialog in Koblenz ein.

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