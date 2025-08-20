Schon lange vor der aktuellen Baustelle war die Straße an der Mosel ein heiß diskutiertes Thema. Ein Blick ins Heimatbuch verrät, was damals los war.

Der Ausbau der B 49 mit Radweg ist in Lay schon seit mehr als 40 Jahren ein besonderes Thema. Jetzt wird der Wunsch der Bürger endlich Wirklichkeit. Das Projekt macht sichtlich Fortschritte. Kaum jemand weiß aber, dass der Bau einer Verkehrsstraße an der Mosel schon vor 170 Jahren hohe Wellen schlug. Über die damaligen Ereignisse und Probleme berichtet der Layer Ortschronist Josef Siebenborn in seiner Schrift „Im Banne von Lay“.

1854 verfügte der preußische Staat mittels „Cabinets-Ordre“ den Bau einer „Gemeinde-Chausee von Coblenz über Alf bis Wittlich“. Natürlich begrüßten die Layer den Bau einer verkehrstüchtigen Straße am Fluss. Bis dahin gab es nur einen schmalen Leinpfad, der jedoch im Ortsbereich für Fuhrwerke zu eng war. Frachtgut musste mühsam durch die engen Dorfgassen transportiert werden. Die Kehrseite des willkommenen Bauvorhabens waren allerdings die der Gemeinde in Rechnung gestellten Ausbaukosten in Höhe von 13.700 Thalern.

Der Weg zur Arbeit nach Koblenz wurde meist zu Fuß zurückgelegt

Für das kleine Moseldorf war die Summe utopisch. Schließlich war Lay eine der ärmsten Gemeinden der Rhein-Provinz. Denn die meisten Bürger waren Tagelöhner mit sehr geringem Einkommen. Arbeiter mussten bei zehnstündiger Arbeitszeit den beschwerlichen Weg nach Koblenz oder noch weiter zu Fuß bewältigen. Sie waren meist von morgens 5 bis abends 19 Uhr unterwegs. Und das bei sehr geringen Löhnen.

Nach Beratung lehnte der Gemeinderat unter Vorsitz von Bürgermeister Anton Karbach den Kostenbescheid einmütig ab. Dieses Vorgehen erforderte in der damaligen Zeit reichlich Mut, da Preußen als dominanter Obrigkeitsstaat seine Anordnungen rigoros durchzusetzen pflegte. Der Protest machte jedoch Eindruck. Auch nach Androhung von Zwangsmaßnahmen gaben die Layer nicht nach. Schließlich wurde die Forderung nach Billigung von Zuschüssen auf 1.670 Thaler reduziert. Aber selbst diesen verhältnismäßig geringen Betrag konnte die Gemeinde nicht stemmen. Denn das Dorf war verarmt.

i Amtsbürgermeister Johann Liedel setzte sich im Streit um die Ausbaukosten der Landstraße vehement für die Gemeinde Lay ein. Erwin Siebenborn. Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz

Nach Fertigstellung der Koblenzer Festungsbauten musste die Gemeinde besitzlose Arbeiterfamilien unterstützen, die sich in Lay niederließen. In einem Bittschreiben an den preußischen Landtag bat die Gemeinde um eine weitere Verringerung. Auch Landrat Freiherr von Frentz und vor allem der für Lay zuständige Bürgermeister des Amtes Winningen, Johann Liedel, gaben dem Dorf Schützenhilfe, „um Noth und Elende" zu vermeiden. Der Landkreis steuerte schließlich noch 1000 Thaler aus seiner Kasse bei.

Nach fast zehnjährigem Streit hatte sich aber die Hartnäckigkeit der Layer gelohnt. Der Staat lenkte ein. Der Betrag wurde endgültig auf 670 Thaler festgesetzt. Eine maßgebliche Rolle dabei soll nach Überlieferung der Layer Bürger Franz Hammer gespielt haben. Der Jurist wohnte im heute noch vorhandenen Haus mit den markanten Stufengiebeln am jetzigen Kirmesplatz. Er verfügte über Erfahrung beim Umgang mit Behörden und fand bei Eingaben und Widersprüchen stets die richtige Sprache.

i Beim Bau der "Chausee" im Jahre 1865 wurden Steine und Schiefer in den Steinbrüchen des Layer Hamms gebrochen. Erwin Siebenborn

Er war 1848 sogar Mitglied im Frankfurter Parlament, dem Vorläufer der Nationalversammlung. Auch Widersprüche von Layer Bürgern gegen die nach deren Meinung zu geringen Grundstücksentschädigungen verzögerten das Projekt. Nach vielen Problemen und juristischen Scharmützeln startete endlich 1865 der Bau der „Chausee".

Einige Layer Bürger fanden beim Straßenbau Arbeit und Brot. Denn fast alle Tätigkeiten wurden mit Hacke, Schaufel und Schubkarre durchgeführt. Pferde- und Ochsengespanne schafften Steine und Kies herbei. Sowohl die Weinbergsmauern als auch die Uferböschungen wurden als Trockenmauerwerk errichtet. Das Gestein aus Grauwacke und Schiefer wurde in den Moselhängen gebrochen. Fest gewalzter Steinschotter befestigte die Straße. Die heute noch bestehende Uferbefestigung besteht aus abgeschrägten Bruchsteinmauern. Über diese verläuft künftig der Radweg.

i Waren bei der ersten Trassierung der Straße im 19. Jahrhundert noch Hacke und Schaufel die üblichen Arbeitsgeräte, so sind es heute Bagger und Raupe. Erwin Siebenborn

Kam früher die Initiative zum Bau einer Straße meist vom Staat, so kommt sie heute von den Verkehrsteilnehmern. Der Streit ums Geld zwischen Kommunen und Staat aber entflammt noch heute.