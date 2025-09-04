Der Verkehr auf der A48 rund um die Anschlussstelle Koblenz Nord kann wieder fließen. Die Polizei hat unterdessen Details bekannt gegeben zum Hergang des schweren Unfalls am Donnerstagmorgen.

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der A48 hat die Autobahnpolizei Montabaur nun Details zum Hergang bekannt gegeben. Demnach ereignete sich der Crash mit drei beteiligten Fahrzeugen gegen 7.10 Uhr in Fahrtrichtung Dernbacher Dreieck kurz vor der Anschlussstelle Koblenz Nord.

Zusammenstoß mit Kleintransporter

Laut Polizei fuhr ein Auto auf dem Verzögerungsstreifen der Anschlussstelle. Der Fahrer wollte auf den rechten Fahrstreifen wechseln, wo zu diesem Zeitpunkt ein Kleintransporter unterwegs war. Die Fahrzeuge stießen zusammen, der Transporter ist sodann, so die Polizei weiter, gegen die Mittelschutzwand geprallt, stieß mit einem weiteren Pkw zusammen und überschlug sich anschließend.

Die Insassen konnten sich eigenhändig aus den Fahrzeugen befreien, mehrere Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Richtungsfahrbahn gen Dernbach war in der Folge für einige Zeit gesperrt.