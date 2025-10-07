Wechsel im Oktober Transdev zieht in Räume des DB-Reisezentrums in Koblenz 07.10.2025, 14:50 Uhr

Absehbar war dieser Schritt zuletzt eigentlich nicht: Die DB Vertrieb GmbH wird nun doch das DB-Reisezentrum am Koblenzer Hauptbahnhof schließen. Der Eröffnungstermin für das neue Fahrgastzentrum der Transdev Vertrieb GmbH steht derweil schon fest.

Noch im Juli hatte die Deutsche Bahn angekündigt, das Reisezentrum am Koblenzer Hauptbahnhof bleibt, obwohl Transdev den Vertrieb am Bahnhof übernommen hat. In der Zwischenzeit hat sich die Situation doch noch geändert: Ein Aushang kündigt die Schließung des DB-Reisezentrums am 13.







