Absehbar war dieser Schritt zuletzt eigentlich nicht: Die DB Vertrieb GmbH wird nun doch das DB-Reisezentrum am Koblenzer Hauptbahnhof schließen. Der Eröffnungstermin für das neue Fahrgastzentrum der Transdev Vertrieb GmbH steht derweil schon fest.
Lesezeit 2 Minuten
Noch im Juli hatte die Deutsche Bahn angekündigt, das Reisezentrum am Koblenzer Hauptbahnhof bleibt, obwohl Transdev den Vertrieb am Bahnhof übernommen hat. In der Zwischenzeit hat sich die Situation doch noch geändert: Ein Aushang kündigt die Schließung des DB-Reisezentrums am 13.