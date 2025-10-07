Wechsel im Oktober
Transdev zieht in Räume des DB-Reisezentrums in Koblenz
Das DB-Reisezentrum am Koblenzer Hauptbahnhof ist bald Geschichte. Der Nachfolger steht schon fest.
Matthias Kolk

Absehbar war dieser Schritt zuletzt eigentlich nicht: Die DB Vertrieb GmbH wird nun doch das DB-Reisezentrum am Koblenzer Hauptbahnhof schließen. Der Eröffnungstermin für das neue Fahrgastzentrum der Transdev Vertrieb GmbH steht derweil schon fest.

Lesezeit 2 Minuten
Noch im Juli hatte die Deutsche Bahn angekündigt, das Reisezentrum am Koblenzer Hauptbahnhof bleibt, obwohl Transdev den Vertrieb am Bahnhof übernommen hat. In der Zwischenzeit hat sich die Situation doch noch geändert: Ein Aushang kündigt die Schließung des DB-Reisezentrums am 13.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region