Ausverkauf in Koblenz beginnt Traditionsgeschäft Listmann in der Löhrstraße schließt 28.10.2025, 12:32 Uhr

i Der Künstler- und Baselbedarfsladen Listmann in der Koblenzer Löhrstraße schließt Ende des Jahres. Am Donnerstag, 30. Oktober, beginnt der Ausverkauf. Katrin Steinert

Einen Füller, eine Textilfarbe, eine Stricknadel, Tonpapier, Steckperlen oder eine besondere Art von Aquarellpapier: Der Listmann in der Koblenzer Löhrstraße hat seit 1996 viele Kunden froh gemacht. Nun wird der Familienbetrieb geschlossen.

Traurig sind sie und fassungslos: Die elf Mitarbeiterinnen und fünf Aushilfen des Traditionsunternehmens Listmann in der Koblenzer Löhrstraße 1 haben vor wenigen Wochen erfahren, dass ihr Geschäft Ende des Jahres für immer schließen wird. Auch für Filialleiterin Corinna Daub ist dies immer noch nicht richtig greifbar.







Artikel teilen

Artikel teilen