Einen Füller, eine Textilfarbe, eine Stricknadel, Tonpapier, Steckperlen oder eine besondere Art von Aquarellpapier: Der Listmann in der Koblenzer Löhrstraße hat seit 1996 viele Kunden froh gemacht. Nun wird der Familienbetrieb geschlossen.
Traurig sind sie und fassungslos: Die elf Mitarbeiterinnen und fünf Aushilfen des Traditionsunternehmens Listmann in der Koblenzer Löhrstraße 1 haben vor wenigen Wochen erfahren, dass ihr Geschäft Ende des Jahres für immer schließen wird. Auch für Filialleiterin Corinna Daub ist dies immer noch nicht richtig greifbar.