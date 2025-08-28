Ein Verein feiert Jubiläum: Seit 75 Jahren pflegen die Layer Heimatfreunde im Dorf das Brauchtum und tragen mit mancherlei Aktionen dazu bei, dass der Moselstadtteil lebens- und liebenswert bleibt.

Bewährtes bewahren, Erfolgreiches fortsetzen und Neues beginnen: Das war früher und ist noch heute die Devise der Layer Heimatfreunde. Seit 75 Jahren pflegt der Verein mit frischen Impulsen das Brauchtum, macht das Leben im Moselstadtteil lebens- und liebenswerter, verschönert den Ort und kümmert sich um die Naherholung.

Die Geburtsstunde des Vereins schlug 1950 im damaligen Gasthaus „Zur guten Quelle“. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs und dem Elend der Nachkriegszeit wollten die Bürger wieder die dörfliche Gemeinschaft pflegen und das Moseldorf attraktiver machen. Mit Bürgersinn und Idealismus widmete man sich vor allem dem Brauchtum. Die Vereinsmitglieder schufen mit Schaufel und Hacke einen Kirmesplatz mitsamt einer kleinen Parkanlage. Heute verfügen die Heimatfreunde über einen großen Veranstaltungsplatz im Ortskern.

i Ein vom Verein der Heimatfreunde geschaffener schmiedeeiserner Hochwasserpegel erinnert an die Besuche der Mosel im Layer Ortskern. Erwin Siebenborn

Organisiert wurden beispielsweise der Martinszug und ein Seniorenfest mit unterhaltsamem Programm. Gefeiert wird gern die Layer Fassenacht. Die Kappensitzungen der Heimatfreunde ziehen früher wie heute die Freunde der fünften Jahreszeit in ihren Bann. Sehr beliebt war früher das Layer Waldfest, das auch viele Koblenzer schätzten. Im Winter wurde in den Sälen der Gasthäuser Anker und Linde mit reichlich Herzblut Theater gespielt. Vor mehr als 20 Jahren führte die Theatergruppe der Heimatfreunde diese schöne Tradition wieder zu neuer Blüte.

Die örtliche Naherholung genießt bei den Heimatfreunden einen hohen Stellenwert. Zahlreiche Ruhebänke laden ein zum Rasten und Verweilen. Geschaffen wurden ein Grillplatz für die Bürger sowie eine Aussichtshütte. Bänke und Einrichtungen werden gewartet und repariert. Auch der Carolaturm ist und bleibt im Blickpunkt des Vereins. Eine in Lay gefundene Römervilla wurde dokumentiert, an die Layer Weintradition erinnern am Moselufer eine überdachte Doppelkelter und ein schmiedeeiserner Pegel an die Moselhochwasser. Der Verein schuf früher sogar eine Schiffsanlegestelle, die aber später mangels Auslastung wieder verschwand. Eine lange und schöne Tradition hat bei den Heimatfreunden die Pflege von Geranien und das Hissen von Fahnen am Layer Moselufer.

i Der Verein der Heimatfreunde hat den Layer Carolaturm stets im Blick. Schließlich gilt das Bauwerk als Layer Wahrzeichen. Erwin Siebenborn

Nach der Eingemeindung des Moselortes Lay in die Stadt Koblenz entstanden im Dorf nicht nur eine intakte Infrastruktur, sondern auch neue gesellige Feste. Seit 1971 organisieren die Heimatfreunde das weit über die Ortsgrenzen bekannte Weinfest. Am letzten Wochenende im September wird die 53. Auflage der beliebten Veranstaltung mit Herz und Schwung gefeiert.

Besten Bürgersinn und den Blick für das Machbare bescheinigt Vorsitzender Holger Wahlen seinen Vorgängern - von Sebastian Sabel über Wilhelm Rott, Heribert Kollmann, Rolf Morbach, Raimund Kissel, Thomas Flöck, Dirk Kissel bis zu Timmy Heyer. Wahlen hofft, dass die Heimatfreunde noch lange das Brauchtum pflegen, für einen attraktiven Moselstadtteil sorgen und dass in dem heute fast 700 Mitglieder zählenden Verein das ehrenamtliche Engagement nie erlahmt.