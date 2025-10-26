2. November in Mülheim-Kärlich Traditioneller Martinsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag 26.10.2025, 17:00 Uhr

i Am Sonntag, 2. November, findet im Gewerbepark Mülheim-Kärlich zum 33. Mal der Martinsmarkt statt. Neben geöffneten Geschäften und einem Reiter hoch zu Ross gibt es noch weitere Programmpunkte. Alexej Zepik

Verkaufsoffener Sonntag: Der Martinsmarkt findet in diesem Jahr zum 33. Mal statt. Passend zum Namen des Festes wird auch ein Sankt Martin im Gewerbepark zugegen sein. Das ist sonst noch geplant.

Ein wenig früher als anderswo zieht Sankt Martin durch den Gewerbepark Mülheim-Kärlich: Dort findet bereits am 2. November der traditionelle Martinsmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag zum 33. Mal statt – Martinstag ist allerdings erst am 11. November. Der überwiegende Teil der Geschäfte beteiligt sich am verkaufsoffenen Sonntag, schreibt Gewerbeparkmanagerin Nicolina Meinjohanns auf Nachfrage unserer Redaktion.







