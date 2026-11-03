262 Vorschläge für Radquerung
Top 10: Die lustigsten Namensideen für Koblenzer Brücke
Die neue Koblenzer Fahrradbrücke zwischen Goldgrube und Rauental soll einen Namen bekommen, wenn sie offen ist.
Die neue Koblenzer Fahrradbrücke zwischen Goldgrube und Rauental soll einen Namen bekommen, wenn sie offen ist.
Ingo Beller

Koblenz hat die Europabrücke, die Kurt-Schumacher- und die Balduinbrücke – und bald auch eine „Emol driwwer Brücke“? 262 Namensvorschläge wurden für die neue Radquerung zwischen der Goldgrube und dem Rauental eingereicht. Hier die zehn witzigsten. 

Lesezeit 4 Minuten
Etliche Koblenzer besitzen offenbar ein fröhliches Gemüt und haben Spaß an Wortspielen, absurden, klugen und lustigen Namensfindungen. Das zeigt sich beim Blick auf die 262 Namensvorschläge, die für die neue Fahrradbrücke zwischen Goldgrube und Rauental eingereicht wurden.
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