Koblenzer Karneval Tollitäten auf Stippvisite im Rhenser Mineralbrunnen Dirk Förger 23.01.2025, 17:00 Uhr

i Die Tollitäten mit Gefolge, der Rhenser-Geschäftsführer Christian Berentzen und AKK-Präsident Andreas Münch beim Empfang im Rhenser Mineralbrunnen. Dirk Foerger

Beim Empfang des Getränkeherstellers in Rhens zollen die Koblenzer Tollitäten der Geschäftsführung ihre Anerkennung für die Rettung der Traditionsbiermarke „Koblenzer“

„Wir haben im Moment genug Krisen in der Welt. Da tut uns ein wenig Frohsinn gut.“ Mit diesen Worten umschreibt Christian Berentzen einen der Gründe, warum er sich für den Karneval engagiert. Außerdem sei es ihm und seinem verstorbenen Bruder von Anfang an wichtig gewesen, die regionalen Vereine zu unterstützen, so der Geschäftsführer des Rhenser Mineralbrunnens weiter.

