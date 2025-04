An den Folgen massiver Schläge und Tritte soll im Oktober 2024 ein Mann in Urmitz gestorben sein. Das Landgericht Koblenz versucht, die Hintergründe der Tat herauszufinden – und sitzt dabei einem reumütigen Angeklagten gegenüber.

Der tödliche Ausgang eines mutmaßlichen Streites zwischen zwei Männern in Urmitz wird jetzt vor dem Landgericht Koblenz verhandelt. Unstrittig ist, dass es in einer gemeinsam genutzten Doppelgarage zu Gewaltanwendung kam. Inwieweit der Tod des Geschädigten dem Angeklagten zur Last gelegt werden kann, soll nun in insgesamt sechs Prozesstagen geklärt werden.

Zwischen dem Angeklagten und dem Geschädigten soll es laut Staatsanwaltschaft am Wochenende des 12./13. Oktober 2024 aufgrund von Schulden und von Unzufriedenheit über geleistete Reparaturarbeiten zu einem massiven Streit gekommen sein. Die Situation soll schließlich derartig eskaliert sein, dass der Angeklagte den Geschädigten mit wuchtigen Schlägen und Tritten attackiert haben soll, auch als dieser schon am Boden lag. Der Geschädigte soll an den Folgen der massiven Gewalteinwirkung gestorben sein. Der Angeklagte habe keine Hilfe geleistet.

Keine Absicht, zu töten?

„Es tut mir ehrlich leid, dass es zu dieser Tat kam”, sagte der Angeklagte beim Prozessauftakt vor Gericht. Es habe im Vorfeld erhebliche Differenzen gegeben, vonseiten des Geschädigten habe es mehrmals Drohungen auch in Richtung seiner Familie gegeben. Die tätliche Auseinandersetzung sei völlig aus dem Ruder gelaufen. Er habe zu keinem Zeitpunkt eine Tötungsabsicht verfolgt.

Der Angeklagte berichtete, seit 2004 verheiratet zu sein und drei Töchter zu haben. Nach seinem Wehrdienst habe er studiert und im Jahre 2012 einen Abschluss als Ingenieur-Techniker erlangt. Er sei gemeinsam mit Frau und Kindern kurz nach Kriegsbeginn im März 2022 aus der Ukraine in Deutschland eingereist, habe hier Sprachkurse besucht, aber nicht gearbeitet. Auf die Frage von Richter Rupert Stehlin räumte er ein, 10.000 Euro Schulden zu haben. Er habe sie aufgenommen, um diesen Prozess finanzieren zu können.

Mit der Befragung von Zeugen versuchte das Gericht, die genauen Vorgänge am Tattag und die Beziehung der beiden Männer zueinander zu klären. Waren es Geschäftspartner, Freunde, kannten sie sich nur flüchtig, oder doch besser? Dazu galt es die Frage zu klären, ob es öfter zu Streit kam und am Tattag etwas Besonderes aufgefallen sei. Die Staatsanwaltschaft hakte bei einigen Punkten nach, wenn diese sich nicht mit den unmittelbar nach der Tat aufgenommenen Aussagen deckten.

Unstrittiger Fakt ist wohl, dass der Angeklagte und der Verstorbene zusammen eine Garage nutzten, in der Reparaturen an Autos durchgeführt wurden. Die Ehefrau des Geschädigten sagte aus, den Täter nicht persönlich zu kennen. Sie habe sich für die Umstände der Garagennutzung oder der Beziehung der beiden Männer nicht interessiert. Für sie sei nur klar gewesen, dass der Schwiegersohn Mieter der Garage war.

Ein lautes Telefongespräch mit Folgen

Am Samstag, 12. Oktober, habe man nachmittags den Geburtstag einer Tochter gefeiert. In diesem Verlauf habe ihr Mann ein Telefongespräch geführt, in dem es auch zeitweise „etwas lauter” zuging. Thema sei der ungeklärte Standort eines Mini-Coopers gewesen. Später sei ihr Mann noch mal in die Garage gefahren. „Ich tausche jetzt die Schlösser aus,” habe er gesagt. Dass er in der Nacht nicht wiederkam, habe sie nicht beunruhigt. Er habe öfter mal in der Garage durchgearbeitet.

Eine Tochter des Geschädigten bestätigte das Telefongespräch am Geburtstag und klärte einen geschäftlichen Aspekt: Ihr Mann habe die Garage angemietet. Zwei weitere Zeugen, die in unmittelbarer Nähe zum Tatort ebenfalls eine Garage nutzten, hatten dort zwar am 13. Oktober an ihrem Auto gearbeitet, aber keine Auffälligkeiten bemerkt. Im Gegensatz zu ihrer ersten Vernehmung am Tattag sagten sie jedoch vor Gericht aus, auch im Vorfeld wenig bis nichts von Streitereien bemerkt zu haben. In den Protokollen sei aber enthalten, so die Vorhaltung, dass wohl ein Gefühl aufkam, dass der Geschädigte „unter dem Ukrainer gelitten” habe.