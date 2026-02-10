Friseurmeister aus Koblenz Tobias Behrendt stylt Models bei Berliner Fashion Week Maja Schmidt 10.02.2026, 13:57 Uhr

i Hinter den Kulissen der Berlin Fashion Week war Tobias Behrendt als Teil des Stylistenteam von Marc Cain auch für das Make Up der Models zuständig. Nermin Karsil

In Koblenz betreibt er zwei Salons, bei der Berliner Fashion Week stylte er Models für das Modelabel Marc Cain: Für den Friseurmeister Tobias Behrendt war der Job in der Hauptstadt ein „wunderschöner Ausflug in eine andere Welt“. So kam es dazu.

Hier ein lauter Föhn, dort eine tickende Uhr und dazwischen Menschen, die in einem wirbeligen Umfeld konzentriert arbeiten: Im Backstage-Bereich der Berlin Fashion Week ist viel los. Mittendrin arbeitet der Koblenzer Friseurmeister Tobias Behrendt als Teil des Stylistenteams des Modeunternehmens Marc Cain.







Artikel teilen

Artikel teilen