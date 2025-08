Zerkratzt, verbeult, zerstochen: Sachbeschädigungen an Autos treten immer wieder auf. Vor Kurzem wurden in Bendorf 21 Fahrzeuge zerkratzt. Aber was tun, wenn das eigene Auto betroffen ist? Der ADAC Mittelrhein gibt Tipps.

21 Fahrzeuge wurden vor Kurzem im Bendorfer Stadtteil Sayn zerkratzt. Einen Tatverdächtigen hatte die Polizei bereits kurze Zeit später ermittelt. Wie aber sollten sich Geschädigte in so einem Fall der Sachbeschädigung verhalten? Was ist hilfreich? Wessen Versicherung zahlt die Reparatur? Der ADAC Mittelrhein gibt Tipps, wie sich Fahrzeugbesitzer bei mutwilligen Sachbeschädigungen verhalten sollten.

1 Was tun, wenn ich einen Schaden feststelle? „Mutwillige Sachbeschädigungen an Fahrzeugen wie zerkratzter Lack, eingedellte Türen oder zerstoßene Reifen sind leider keine Seltenheit“, sagt Mirco Hillmann, Pressesprecher vom ADAC Mittelrhein. Fällt eine solche Beschädigung am eigenen Auto auf, sollte zunächst die Polizei verständigt und Anzeige erstattet werden. „Anschließend empfiehlt es sich, den Schaden so umfassend wie möglich zu dokumentieren: Fotos aus verschiedenen Perspektiven und gegebenenfalls Videos helfen bei der späteren Schadensregulierung“, so Hillmann. „Zudem kann es sinnvoll sein, in der Umgebung nach möglichen Zeugen zu fragen oder vorhandene Überwachungskameras zu ermitteln, um die Aufklärung zu unterstützen.“

2 Worauf sollte ich achten, wenn ich den Schaden der Versicherung melden will? Bei der Meldung an die Versicherung weißt Hillmann vom ADAC darauf hin, dass reine Teilkaskoversicherungen Vandalismusschäden in der Regel nicht abdecken, hier greife nur die Vollkaskoversicherung. „Bei einer Vollkaskoversicherung sollte der Versicherungsnehmer auch bedenken, dass ein gemeldeter Vandalismusschaden in der Regel zu einer Rückstufung des Schadenfreiheitsrabatts führen kann“, so Hillmann.

Für die Meldung des Schadens gelte dann weiterhin als Tipp: „Der Schaden sollte möglichst zeitnah, idealerweise innerhalb einer Woche, gemeldet werden. Eine detaillierte Beschreibung des Vorfalls, die polizeiliche Anzeige und die angefertigte Fotodokumentation sind für eine zügige Bearbeitung hilfreich.“

3 Wie läuft eine Schadensmeldung ab, wenn ein Täter ermittelt wurde? Muss der Geschädigte in Vorkasse gehen? „Wenn ein Tatverdächtiger oder Verursacher ermittelt werden kann, übernimmt normalerweise dessen Haftpflichtversicherung die Kosten“, erklärt Hillmann. In diesem Fall reicht der Geschädigte Belege wie Fotos, Kostenvoranschläge und gegebenenfalls die Anzeige direkt bei der gegnerischen Versicherung ein. „Üblicherweise muss der Geschädigte nicht in Vorleistung gehen, da die Haftpflichtversicherung den Schaden direkt reguliert. Sollte der Schädiger nicht kooperieren oder dessen Versicherung nicht zahlen, kann eine Verkehrsrechtsschutzversicherung helfen, Ansprüche durchzusetzen.“

i Symbolbild: Ein Auto mit einer Delle in einer Tür steht am Straßenrand. Inga Kjer. picture alliance/dpa

4Was passiert, wenn der Verursacher nicht ausfindig gemacht werden kann? „Kann kein Verursacher ermittelt werden, bleibt der Geschädigte ohne Vollkaskoschutz leider meist auf den Kosten sitzen“, so Hillmann. „Eine Vollkaskoversicherung übernimmt in diesem Fall die Reparaturkosten, während eine Teilkasko für mutwillige Beschädigungen nicht leistet.“ Um Kosten für nicht Vollkaskoversicherte so gering wie möglich zu halten, empfiehlt Hillmann, mehrere Kostenvoranschläge für die Reparaturen einzuholen oder auf Smart-Repair-Verfahren zurückzugreifen, die kleinere Schäden oft günstiger beheben könnten.

5Welche Tipps gibt es noch, wenn ich eine Sachbeschädigung an meinem Auto entdeckt habe? Der ADAC empfiehlt hier vor allem die Prävention: So könne das Parken auf einem sicheren Abstellplatz, wie einer Garage oder einem überwachten Parkplatz, das Risiko für mutwillige Beschädigungen reduzieren. „Zudem ist es sinnvoll, den eigenen Versicherungsschutz regelmäßig zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen, um im Ernstfall nicht auf den Kosten sitzen zu bleiben“, sagt Hillmann.