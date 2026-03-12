Christian Ganser aus Koblenz Tipps für Schatzsuche nach Meteoriten Maja Schmidt 12.03.2026, 13:15 Uhr

i Der Koblenzer Sondengeher Christian Ganser sagt: "Theoretisch können kleine Bruchstücke über mehrere Kilometer verteilt sein, vermutlich in der Richtung nach Winningen." Daniel Jakobs

Nach dem Meteoriteneinschlag bei Koblenz hoffen viele auf einen spektakulären Fund. Doch woran erkennt man überhaupt einen Meteoriten? Und wo darf man danach suchen? Der erfahrene Schatzsucher Christian Ganser gibt Tipps für Hobbydetektive.

Seit dem Meteoriteneinschlag in Koblenz-Güls suchen viele nach einem „Sternenschatz“. Einer, der weiß, wie man verborgene Dinge findet, ist Christian Ganser. Seit mehr als zehn Jahren spürt er mit Genehmigung der Landesarchäologie historische Funde auf.







Artikel teilen

Artikel teilen