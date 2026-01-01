Jahresvorsatz Aufräumen Tipps einer Entrümplerin: So kann man Ordnung schaffen Matthias Kolk 01.01.2026, 15:00 Uhr

i Als "Ausräuminator" führt Sandra Bläsius seit 27 Jahren professionelle Entrümplungen durch. Matthias Kolk

Die Garage steht voll, die Abstellkammer auch, und selbst im Wohnzimmerschrank hat sich viel angesammelt: Zu Hause auszumisten kann befreiend sein, aber der Anfang fällt vielen schwer. Sandra Bläsius aus Koblenz weiß das. Als Profi hat sie Tipps.

„Eigentlich müsste man mal.“ Zum Beispiel das Haus nach Jahren oder Jahrzehnten entrümpeln oder den Haushalt verschlanken oder die überfüllte Wohnung ausmisten. Sandra Bläsius ist darin ein Profi. Als „Ausräuminator“ hilft die Rübenacherin seit 27 Jahren anderen dabei, zu Hause aus- und aufzuräumen.







